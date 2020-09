Vedení extraligy mluví o dočasném přerušení sezony kvůli nařízené návštěvnosti

Hokejová extraliga by se po omezení návštěvnosti na tisíc osob na utkání kvůli koronaviru mohla na dva týdny, kdy bude toto opatření platit, přerušit. Jednou z variant, o kterých bude ve čtvrtek dopoledne na mimořádném zasedání jednat valná hromada Asociace profesionálních klubů, je, že by v soutěži pokračovaly kluby, jimž omezení nevadí. Řekl to ředitel extraligy Josef Řezníček.

"Počkáme si na písemné vyhotovení rozhodnutí (ministra zdravotnictví). Na zítra již ale byla svolána mimořádná valná hromada a kluby již dostaly podklady, abychom věděli, jak se k tomu staví. Abychom znali názor extraligového pole. Budeme se o tom ve čtvrtek intenzivně bavit," uvedl Řezníček. Nyní žádné stanovisko zaujímat nechce.

"Pro některé kluby je tisícovka diváků neakceptovatelná. O tom jsme se bavili už před sezonou a chápu to. Z logistického hlediska je to ještě větší problém, protože jsou prodané lístky i permanentky. I to bude důvodem zítřejšího jednání," prohlásil ředitel soutěže.

Zástupci některých klubů za dané situace hrát nechtějí. Podle webu iDNES.cz se jedná například o Plzeň. "Za nově stanovených podmínek vůbec nemá smysl hrát. Tady se navíc mění pravidla jednou za čtrnáct dní. Na začátku září vám povolí nějakou kapacitu, takže kluby prodají určitý počet permanentek, a po dvou týdnech vám řeknou: Ne, my vám tam ty lidi nepustíme. Takhle to dělat nejde," uvedl sportovní manažer Západočechů Tomáš Vlasák pro sport.cz, podle kterého Plzeň za nových podmínek doma hrát nebude.

Posunutý začátek sezony

Již dříve chtěla začátek sezony posunout Kometa Brno. Omezení návštěvnosti se nelíbí ani Spartě, která hraje v největší aréně v Česku.

"Kluby se postupně vyjadřují a někteří hrát nechtějí, čemuž jsme schopni vyjít vstříc, neboť i takový návrh jsme jim s prezidentem hokejového svazu (Tomášem Králem) zaslali," řekl Řezníček. Většina klubů se ale vyjádří až nyní poté, co ministr zdravotnictví Roman Prymula nová opatření oficiálně oznámil.

Představitelé extraligových klubů budou jednat o třech variantách - na dva týdny soutěž zmrazit, pokračovat podle plánu, nebo budou hrát týmy, které budou mít zájem, a program se tomu uzpůsobí. "Museli bychom udělat nějaké změny (v programu), ale o tom se můžeme začít bavit, až budeme mít výsledek. A s největší pravděpodobností to nerozhodneme dříve než zítra," dodal Řezníček.

Například majitel pardubického klubu Petr Dědek chce naopak v extralize pokračovat i s minimem diváků. "Dynamo bude trvat na tom, aby se hrála extraliga dál bez přerušení. Zastavení soutěže by znamenalo mnohem větší ekonomické dopady, než jsou spojené s dočasným snížením počtu diváků na stadionu," uvedl Dědek na twitteru.

Podobně se vyjádřil o víkendu i trenér a sportovní manažer Zlína Robert Svoboda. "Můj osobní názor je, že i kdyby to mělo být bez diváků, musí se hrát. Ať to lidi vidí aspoň v televizi, i kdyby to nebylo ideální. Jinak nám to vezme živobytí," řekl Svoboda po zápase na Spartě.