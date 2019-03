Vítkovice potřetí porazily Spartu a jsou ve čtvrtfinále

Hokejisté Vítkovic vyhráli ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy na ledě Sparty 5:1 a postoupili do čtvrtfinále, ve kterém se utkají s Třincem. Ostravský celek vyhrál sérii 3:1 a potvrdil pozici lépe postaveného týmu po základní části.

Pražané dokázali ve čtvrtek ještě odvrátit konec sezony, dnes ale na soupeře nestačili. Rozhodující třígólový náskok si Vítkovice vytvořily ve druhé třetině. Spolehlivý výkon podal brankář Patrik Bartošák, který si připsal 45 zákroků. Sparta tak obsadí stejně jako před rokem 10. místo.

Úvod zápasu patřil hostům. Očekávaný nápor Sparty nepřišel a ve 4. minutě mohl otevřít skóre Květoň, Machovského ale nepřekonal. Ve 12. minutě se již Vítkovice do vedení dostaly. Ve hře ve čtyřech se dostal do samostatného nájezdu Stránský a bezpečně jej proměnil.

Sparta se probudila až v 15. minutě, kdy se do šance dostal Košťálek. Pozorného Bartošáka však nepřekonal a vítkovický gólman následně zlikvidoval i několik dalších střel domácích hráčů.

Ve 23. minutě překonal Machovského Kucsera a vnesl ještě větší klid na hokejky ostravského mužstva. Hosté bezpečně kontrolovali průběh zápasu a v 35. minutě přidali další gól. Po Poletínově trefě trenéři Sparty poslali do branky místo Machovského Sedláčka.

Následně sice dokázal duel zdramatizovat Jarůšek, ale hosté získali tříbrankový náskok ještě ve druhé třetině zpět. Blainův faul rychle potrestal Trška, jenž překonal nerozchytaného Sedláčka střelou od modré čáry.

Hned na začátku třetí části mohl o postupu Vítkovic definitivně rozhodnout Szturc, jeho střela v oslabení ale skončila na tyči. V polovině závěrečné dvacetiminutovky dostal pětiminutový trest Kucsera a Sparta se rozhodla riskovat bez brankáře, snížit se jí ale nepodařilo. Sedláček zůstal na střídačce i po Blainově vyloučení a hosté toho využili ke vstřelení páté branky.

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) Branky a nahrávky: 37. Jarůšek (Rousek) - 12. Š. Stránský, 23. Kucsera (P. Zdráhal, Š. Stránský), 35. Poletín (Szturc, Schleiss), 38. Trška (Dej, Olesz), 55. Lev. Rozhodčí: Lacina, Šír - Lederer, Lhotský. Vyloučení: 7:6, navíc Kucsera (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 6764. Konečný stav série: 1:3. Sestavy: Sparta: Machovský (35. J. Sedláček) - Blain, Kalina, T. Pavelka, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, Delisle - Černoch, Sill, Smejkal - A. Kudrna, Pech, Forman - Rousek, Kevin Klíma, Jarůšek - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd. Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, Výtisk, J. Mrázek, D. Krenželok, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Schleiss, Poletín, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Předkolo play-off hokejové extraligy mezi Zlínem a Mladou Boleslaví rozhodne až nedělní pátý zápas. Čtvrtý duel na zlínském ledě dnes vyhráli domácí 2:1 v prodloužení, když vítěznou branku vstřelil v 69. minutě útočník Zdeněk Okál a vyrovnal stav série na 2:2.

Zápas, v němž domácí hráči odvraceli konec sezony, od prvních minut v žádném případě diváky nenudil. Už v úvodní minutě vypálil nebezpečně Klepiš a ukázal, že Bruslařský klub nebude jen bránit. Hrdinou čtvrté minuty se stal zlínský obránce Valenta. Nejprve se nečekaně dostal do blízkosti branky hostů, ale Růžičku nepropálil. Vzápětí zlomil hůl a umožnil sólo Vondrkovi, kterého ale vychytal Kašík.

Přesto šli do vedení hosté. Ve středním pásmu bleskově otočili hru, dostali se do přečíslení a žabičku Šťastného usměrnil do sítě Martin Procházka. "Byla to krásná akce, hlavní podíl na gólu na nahrávač," pochválil střelec jediného boleslavského gólu Davida Šťastného. Zlín ale nakonec zúročil svoji nátlakovou hru, v přesilovce po obléhání Růžičkovy branky dotlačil puk za čáru Fořt. "Byla to nepřehledná situace, puk se tam nějak natlačil a skončil za čarou, trochu k tomu pomohlo i štěstí," uvedl zlínský útočník Tomáš Fořt.

Gól do šatny ale hráčům Mladé Boleslavi neublížil. Hodně bruslili, byli nebezpečnější směrem ke Kašíkově brance a drželi domácí dost daleko od vlastní branky. Nicméně vyložené šance tento styl hry nepřinášel. Až na jednu výjimku: ve 30. minutě se po přečíslení dvou na jednoho dostal před Kašíka Klepiš, ale šanci neproměnil. "Je to urputná série a chybí jí jen více gólů," potvrdil malou střeleckou produktivitu nejen svého celku domácí kouč Robert Svoboda.

Zlínskou naději na vedoucí gól zmařila tyč boleslavské branky, kterou rozezvučela Šlahařova bomba. Řezníčkovu ránu podobného kalibru spolehlivý mladoboleslavský gólman vyrazil do rohu kluziště.

Ve třetí třetině se přece jen více tlačili do koncovky domácí. V 46. minutě měl před sebou Sedláček prázdnou branku, ale nedokázal usměrnit puk mezi tyče. Zlínský tlak s přibývajícím časem rostl, společně s tím se ale zpevnila defenziva Mladé Boleslavi. Nicméně postupový gól měl na hokejce Skalický, jenže Kašík jeho bekhendový pokus zlikvidoval.

Zápas poprvé v sérii dospěl do dvacetiminutového prodloužení v klasickém počtu pěti proti pěti. V něm měl velkou šanci hostující Pabiška, ale z protiútoku vzápětí skóroval Okál a vynutil tak "Ševcům" rozhodující pátý duel. "Já si myslím, že to tak bude spravedlivé," prohlásil trenér Mladé Boleslavi Miloslav Hořava.

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 20. Fořt, 69. Okál - 14. M. Procházka (D. Šťastný, Žejdl). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - J. Svoboda, D. Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4624. Sestavy: Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, M. Zbořil, Valenta - Dufek, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - L. Krejčík, P. Sedláček, Okál - Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda. Trenéři: Robert Svoboda, Martin Hamrlík a R. Hrazdira. Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Dlapa, Kurka, Němeček, Kovačevič, Bernad - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, M. Procházka - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.



Hokejisté předposledního Chomutova podlehli ve 2. kole skupiny o umístění v extralize doma v severočeském derby Litvínovu 2:4 a neumazali nic z šestibodového manka na dvanácté Karlovy Vary v boji o únik baráži. Piráti prohráli šestý z posledních sedmi zápasů.

Utkání začalo šancí domácího Sklenáře, který sám před bránou selhal, takže kormidlo převzal Litvínov. Nejprve Doudera nevyužil přihrávku zpoza brány, následně však povedenou souhru zakončil do prázdné branky Hübl.

Vyrovnávací trefu měl na holi Dietz, jehož ránu z první do protipohybu vyrazil Janus. V 15. minutě Peters vychytal Jíchův únik, ale už nestačil na střelu dvacetiletého Drašara, který se při extraligové premiéře hned radoval z branky.

V první minutě prostřední části Myšák z velkého úhlu trefil Knotovu hůl, od které se puk obloučkem odrazil do sítě. V dalším průběhu se Piráti museli bránit v oslabeních, v tom druhém se jim podařilo snížit na 1:3 zásluhou Vantucha.

V polovině duelu Verva dostala na minutu příležitost hrát v pěti proti třem, čehož ránou po ledě využil Hanzl. V dalším průběhu se domácí tlačili do útoku, ale snížení nevybojovali.

Na větší šanci se v závěrečném dějství čekalo do 45. minuty, kdy Kašpar vybídl v přečíslení Válka, ten ale Peterse z levé strany neprostřelil. O chvíli později puk po Štichově pokusu vypadl do brankoviště, odkud Sklenář z dorážky minul.

V 53. minutě vykřesal Pirátům naději povedenou ránou z brankoviště Koblasa, na něhož mohl navázat Stránský v oslabení, ale trefil jenom tyč. Závěr protkaný vyloučeními už změnu skóre nepřinesl.

2. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) Branky a nahrávky: 30. Vantuch (L. Kovář), 53. Koblasa (V. Růžička ml., J. Stránský) - 6. V. Hübl (P. Svoboda), 15. Drašar, 21. Myšák (L. Kašpar), 31. M. Hanzl (L. Kašpar, Ščotka). Rozhodčí: R. Svoboda, Bejček - Kis, Lučan. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3833. Sestavy: Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz, Štich - Klhůfek, V. Růžička ml., Tomica - J. Stránský, Raška, J. Sklenář - Duda, Vantuch, Koblasa - J. Havel, Huml, Marjamäki. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný. Litvínov: Janus - L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Střejček, Trončinský, Březák - P. Svoboda, V. Hübl, Válek - L. Kašpar, Myšák, Helt - Jánský, M. Hanzl, Jícha - Drašar, M. Havelka, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek ml.

Hokejisté Pardubic ve druhém kole skupiny o umístění v extralize vyhráli na domácím ledě nad Karlovými Vary 5:1. Dynamo porazilo Energii na pátý pokus poprvé v sezoně a celkem po pěti porážkách v řadě. O osudu utkání bylo rozhodnuto už v polovině, kdy se Pardubice dostaly do vedení 4:1. Dva góly vstřelil Matouš Kratochvil. Karlovy Vary mají na 12. příčce nadále náskok šesti bodů na předposlední Chomutov.

Zatímco Dynamo už se baráži vyhnout nemůže, Karlovy Vary ještě soupeří s Chomutovem o to, kdo skončí na 12. pozici v tabulce a bojům o přežití v extralize se vyhne.

V Pardubicích začali karlovarští hokejisté dobře, ale mírnou převahu ve vedoucí branku nepřetavili, naopak v 10. minutě se tečí Zdráhalovy střely prosadil Horký. Na druhé straně Rachůnek soupeřovo zaváhání v rozehrávce ještě nepotrestal, ale v 16. minutě po tlaku v útočném pásmu srovnal střelou z mezikruží Tomáš Mikúš.

Karlovy Vary sice trávily v útočném pásmu i díky přesilovkám více času, ale góly dávalo Dynamo. Ve 23. minutě si Poulíček vyměnil puk s Klozem a střelou švihem uklidil puk za Novotného. Za další tři minuty ujel po křídle Rolinek a přihrávkou před branku připravil poměrně snadný gól pro Hovorku, který zároveň donutil karlovarské brankáře ke střídání.

Novic Bednář vydržel s čistým kontem jen pět minut. Při první přesilovce Dynama signalizoval rozhodčí po zákroku na Schause další faul a domácí hráči proto chtěli hru rychle přerušit. Před brankou se k puku trochu neplánovaně dostal Kratochvil a rychlou dorážkou zvýšil na 4:1.

Karlovy Vary musely dotahovat, ale ke gólovým šancím se dostaly až kolem poloviny třetí třetiny, kdy měl Klouček v krátkém sledu hodně práce s šancemi Rachůnka, Vlacha a Balána. Od té chvíle Dynamo už bránilo pozorně.

Poslední velkou možnost zahodili hosté tři minuty před koncem, kdy puk poskakoval brankovištěm a do sítě ho dostal jeden z útočníků úmyslným kopnutím. Pátý gól Pardubic přidal v závěru zápasu Kratochvil.