Vybojovaná výhra, ale ještě není konec, varuje Bartošák

Podle očekávání je klíčovou postavou hokejistů Vítkovic v dosavadním průběhu série předkola play-off proti Spartě brankář Patrik Bartošák. Hlavní hvězda ostravského týmu i ve druhém utkání podpořila vítězství 2:1 třiatřiceti zákroky, kterými otupila tlak Pražanů v některých pasážích zápasů.

"Bylo to hodně těžké. Čekali jsme, že taková ta série bude. Nikdo určitě nečekal, že budou padat nějaké přestřelky a že se bude hrát nádherný hokej. Ani jeden z týmů to v základní části nepředváděl. Oba týmy musí hrát bojovně, musí bojovat za každý metr ledu. V téhle sérii se to jenom dokazuje. Naštěstí my jsme byli ti šťastnější v obou zápasech, ale stále máme kus práce před sebou," prohlásil po utkání Bartošák v rozhovoru s novináři.

Na rozdíl od pondělního duelu byl ale Bartošák terčem několika sparťanských ataků v brankovišti. Hosté po zápasu přiznali, že takový byl i jejich záměr.

"Byla to asi jejich taktika mě trochu znervóznět. Myslím si, že dostali pokyny od trenérů do mě zajíždět, protože v pondělí se mi zápas asi povedl. Ale v první třetině se jim to párkrát povedlo, pak už jsme si k tomu něco řekli v kabině a kluci mě od té druhé třetiny výborně hlídali," řekl Bartošák.

Než však opanoval své emoce, pustil se do křížku s hostujícím Jiřím Černochem. A odnesl to i dvouminutovým trestem, po kterém následovala hostující přesilovka. "Tam šlo hlavně o to, že jsem dostal pár seker zezadu na nohy, když se odjíždělo od nás z pásma a rozhodčí to samozřejmě nemohli vidět. Takže když mě sekl z boku do ruky, tak už jsem se po něm ohnal, protože taky nějaký ten temperament mám a v tu chvíli to ve mně vybouchlo," usmál se Bartošák.

Bartošáka pokořil pouze jednou z dorážky Lukáš Rousek. Další výpady Sparty ale domácí gólman ustál. "Bylo tam několik možností, ale já jsem tam od toho, abych kluky podržel a ten zákrok tam udělal. Kdybych góly pustil, tak série může být jinde. Jsem rád, že mi taky kluci pomohli a naopak já můžu pomoci jim. Proto vedeme zatím 2:0," pronesl Bartošák.

Vítkovická opora však ví, že vyhráno ještě není. "Nebude to lehké, Spartě jde už o všechno a dají do toho všechno, protože se jim základní část moc nepovedla. Budou se to snažit dohnat alespoň v tom předkole. Oni ví, že není nic ztraceno, my sami víme, že nic není vyhráno dokud někdo nevyhraje tři zápasy," dodal Bartošák.