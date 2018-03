Využitá šance v pravý čas? Doufám, že ano hlásí střelec Tecl

Během podzimního působení v Jablonci byl fotbalista Stanislav Tecl s osmi góly druhým nejlepším střelcem ligy a měl prakticky jisté místo v sestavě, po zimním návratu z hostování na severu Čech do Slavie ale v úvodních čtyřech soutěžních zápasech jara odehrál jen sedm minut. Až dnes v duelu 20. kola s Brnem dostal sedmadvacetiletý útočník šanci na 22 minut a využil ji ke gólu na 2:1, jímž otočil skóre.

"Jestli je to využitá šance v pravý čas? Doufám, že ano, ale na druhou stranu je to jen jeden zápas, který nic neznamená. Je nás tady hodně, nemyslím, že by to bylo o jednom gólu. Je to o tom pracovat na tréninku, zase čekat na šanci, a když přijde, tak ji využít," řekl novinářům Tecl po výhře 3:1 nad Olomoucí.

Deset minut před koncem doklepl míč do sítě po rohu, ale branka původně pro údajný ofsajd neplatila. Následně ovšem poprvé v české lize došlo k tomu, že neuznaný gól po konzultaci s videorozhodčím nakonec platil.

"Posledně s Bohemkou nám video gól sebralo, teď se to vrátilo. Myslím, že i sám rozhodčí si to hned kontroloval. Já si opravdu myslím, že to nebyl ofsajd. Byl jsem si skoro jistý. Proto tu video je, aby se takovéhle situace posuzovaly," konstatoval Tecl po svém devátém gólu v ligové sezoně.

Svou situaci se snaží brát s klidem. "Není to nic jednoduchého. Na druhou stranu to je fotbal a už ho hraju dlouhou dobu na to, abych si s takovými situacemi uměl poradit. Tak to je, jednou jste dole, jednou nahoře. Já jsem rád, že se daří, že se vyhrává. To je podstatné," uvedl Tecl.

"Připojil jsem se asi o měsíc později, měl jsem trochu kondiční manko za kluky. Snažím se to pomalu zlepšovat. Je to samozřejmě Slavia a tady se o místo bojuje každý zápas, každý trénink. Já nepočítal s tím, že přijdu a budu hrát každý zápas 90 minut. Viděl jsem to realisticky," řekl.

Zda nebylo lepší zůstat v Jablonci, neřeší. "Nemá cenu se nad tím nějak moc zaobírat, když to tak prostě dopadlo. Co se má stát, to se stane. Podle toho se řídím. A třeba to bude na konci o to sladší," doplnil Tecl.