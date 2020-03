Záchrana je víc než titul, rozplýval se Rolinek.

Hokejový útočník Tomáš Rolinek se gólem do prázdné branky podepsal pod výhru Pardubic v Brně, která Dynamu zajistila účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. Východočeši potřebovali k jistotě udržení se mezi elitou bod, po výhře 2:0 získali tři a v konečné tabulce nakonec obsadili 11. místo.

"Je to víc než titul," řekl Rolinek novinářům po zápase. Pardubice mohly při prohře a dvoubodové výhře Kladna v Litvínově teoreticky sestoupit, čtyřicetiletý útočník si ale průběžný výsledek ze severu Čech nezjišťoval. "Nesledoval jsem o přestávkách, jak hrají. Nechtěl jsem to vědět, protože jsem věřil v sílu tohoto mužstva," uvedl Rolinek.

Východočeši navíc v Brně od konce první třetiny vedli a měli zápas pod kontrolou. "Byla v nás obrovská síla, pramenila z posledních utkání. Klobouk dolů, jak se tento mančaft dokázal vzchopit, jak bojoval a dřel. Záchrana extraligy je víc než titul, pro mě určitě," řekl mistr světa z roku 2010.

Rolinek po dvou extraligových kolech v září z Pardubic po sporech odešel do druholigového Vrchlabí a už nevěřil, že se v této sezoně vrátí. Nicméně v lednu byl povolán zpět. "Shodou okolností se to nějak povedlo a já jsem hrozně rád. Už při návratu jsem byl strašně šťastný, že můžu vrátit do Pardubic. Věřil jsem, že tento tým má na záchranu," řekl.

Dynamo se zachránilo, ale Rolinek nechtěl přisuzovat roli spasitele sobě, byť trenéři jeho přínos pro tým chválili. "Povedly se nákupy, přišel Michal Vondrka, díky němu jsme spoustu zápasů dokázali vyhrát. Na něj se nabalil celý tým a vyšlo to," řekl útočník.

I přes spoustu zkušeností ale vstupoval Rolinek v lednu podruhé do pardubické řeky s mírnými obavami. "Čtyři měsíce jsem nehrál extraligu, měl jsem z toho obavy, ale věřil jsem, že můžu pomoct. A snad to pomohlo," uvedl Rolinek.

Co bude dál s ním i pardubickým hokejem dál, nechtěl Rolinek pár minut po vybojované záchraně říkat. "Teď jsem strašně rád, že jsme to zachránili, bodové manko bylo v sezoně velké. Pro nás byl teď každý zápas těžký, hlavně psychicky. Stres byl velký," přiznal a znovu vyzdvihl pozitivní motivaci celého kolektivu.

I přes jeho srovnání, že záchrana je víc než titul, neočekává vítání na náměstích. "Po titulu víte, že příští rok hrajete extraligu znova. Ale kdyby se sestoupilo, tak je další osud nejistý. Proto říkám, že je to pro mě vrchol mé extraligové kariéry. A jestli budu pokračovat? Nevím, fakt ne. Teď pojedu do lázní zrelaxovat a uvidí se," dodal Rolinek.