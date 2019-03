Začíná boj o všechno, baráž čeká derniéra. Kdo projde sítem?

V pátek odstartuje dvanáctikolová baráž o hokejovou extraligu, která při své derniéře slibuje drama. Hlavní favorit Kladno se slavnými útočníky Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem v sestavě začne v Chomutově, Pardubice jako nejhorší tým základní části extraligy přivítá nejlepší prvoligový celek po play off České Budějovice.

V případě Chomutova bude v první řadě důležitý zdravotní stav, neboť Piráti v minulém týdnu bojovali se střevními potížemi po společné konzumaci tatarského bifteku. A je otázkou, jak na tom budou se silami. "Nemáme se nač vymlouvat, dostali jsme se do baráže sami. A sami se z toho musíme zase dostat ven," prohlásil kouč Vladimír Růžička.

"Chomutov je obrovská líheň mládeže a už kvůli těm mladým tady musí zůstat extraliga. Každý tady teď musí hrát za sebe, za celý tým, za Chomutov, za trenéry, úplně za každého, včetně uklízečky, která tady má pracovní smlouvu," řekl útočník Radek Duda. "Tak to musí být a já se obávám, že my to jako celek pořád nechápeme. Teď to ale pochopit musíme, bude to vše jen na nás. Bude to záhul a my tomu teď musíme dát úplně všechno, abychom našli cestu k těm 20 až 21 bodům, abychom to ukopali."

Kladno předvádělo v prvoligovém play off veskrze výborné výkony a pozici favorita si možná nejvíce vydobylo tím, jak smetlo nejen Přerov, ale i vítěze základní části Jihlavu (shodně 4:1 na zápasy).

"Splnili jsme i druhý krok, teď máme před sebou ten třetí, nejtěžší a nejdůležitější. Dvanáct zápasů o všechno. Bude to hodně těžké. Beru to tak, že je to sport, může se stát cokoliv. Ale díky bohu, že máme tu šanci. A teď záleží jenom na nás, jak se jí chopíme," prohlásil Jágr.

Loni skončili Rytíři v baráži poslední a hrající legenda musela kvůli zranění vše sledovat jen ze střídačky. "Jsou tam teď úplně jiné týmy. My jsme jediní, kdo tam byl minulý rok. Těžko říct, co od toho čekat. Jak na tom budou týmy z extraligy, jak my a Budějovice. Uvidíme. Ještě jsme ale nic nevyhráli, náš cíl je dostat se do extraligy," zdůraznil Jágr.

Jako finále mistrovství světa

Pardubičtí začnou stejně jako druhý tým z extraligy Chomutov v domácím prostředí. A musí především hodit za hlavu měsíce útrap na extraligovém dně, kde skončili s velkým odstupem.

"Všechny věci musí jít stranou a musíte baráž brát jako finále mistrovství světa. Osobní ambice a cíle? V tuhle chvíli ne, všechno teď potřebuje tým. Nálada je taková, jaká má být. Všichni jsou v očekávání a myslím, že se i těší, až všechno vypukne," řekl trenér Ladislav Lubina.

"Průběh sezony byl, jaký byl. Teď před sebou máme dvanáct nejdůležitějších zápasů, v pátek na ně budeme připraveni. Velkou roli bude hrát mentální stránka a psychika. Bez zdravého sebevědomí a správného nastavení baráž hrát nejde. Mám z baráže respekt, hrál jsem ji ještě za Jihlavu, takže vím, co to je," připomněl Lubina.

Do třetice s očekáváním

Motor ve snaze vrátit nejvyšší soutěž na jih Čech od přemístění týmu i licence do Hradce Králové v roce 2013 čeká baráž potřetí. V letech 2015 i 2017 Českobudějovičtí čtyřčlennou tabulku nakonec uzavírali.

"Poprvé od nás nikdo nic nečekal a bylo vůbec překvapení, že jsme se tam dostali. Před dvěma roky jsme měli k postupu blízko a je škoda, že nám to na poslední chvíli uteklo. Tehdy jsme nezvládli zápas v Jihlavě, se kterou jsme měli v té sezoně černou sérii," vzpomínal útočník Martin Heřman.

Sílu soupeřů nechtěl kouč Václav Prospal rozebírat. "Jestliže se chceme někam posunout a postoupit, tak potřebujeme vyhrávat bez ohledu na soupeře," řekl bývalý vynikající útočník.

V neděli bude baráž pokračovat 2. kolem, v němž České Budějovice změří síly s Chomutovem (17.00) a Kladno přivítá Pardubice (17.10).

Podle bookmakerů jsou největšími favority baráže hokejisté Kladna (kurz 3,2). Následují Pardubice (3,35), České Budějovice (3,75) a Chomutov (4,8).