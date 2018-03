Zadák Knot po prohře s Bruslaři: Nic podobného jsem nezažil

Nastoupil proti celku, v němž letos začínal. A bývalému klubu dal dokonce gól. Přesto musel obránce Donald Knot na konci duelu kousat prohru. Chomutov sice přestřílel Boleslav v poměru 61:15, ze svých šancí dal ale jen dvě branky, což bylo málo. Bruslaři se trefili pětkrát a slaví záchranu v extralize. "Nic podobného jsem nezažil. Drtivá většina střel ale neměla gólové parametry," přiznal mladý zadák.

Piráti chtěli duel na domácí půdě urvat a přiblížit se k záchraně mílovými kroky. Už na začátku však museli spolknout hořkou pilulku. Domácím ujel už v 5. minutě Pabiška a zajistil Bruslařům vedení.

Chtěli jsme po nich jít hned od začátku a dát góly. Pak máme první přesilovku a inkasujeme. To je špatně. Nesmí se to stávat, hlavně v takových zápasech, kdy hrajeme o všechno. Potom jsme dostali další branky. Když už člověk prohrává 0:3, těžko se zápasy otáčí," hodnotil chomutovský bek pro média.

Domácí tým přesto vykřesal naději na zvrat. V samotném závěru úvodní dvacetiminutovky snížil na rozdíl dvou branek Poletín. Hosté však poté znovu utekli, když se přesně trefil Orsava. Poté přišla Knotova chvíle, ve 43. minutě vsítil trefu na 2:4. To by ale Piráti nesměli inkasovat popáté. Skóre dal definitivní podobu o pár okamžiků později Klepiš.

"Bylo fajn, že jsme na konci první třetiny dali na 1:3, ve druhé třetině jsme měli snad třicet střel, nepustili jsme je z pásma a hráli jsme u nich. Nevím, jestli to byl tlak nebo platonický tlak, ale potom nám minutu před koncem ujedou a dají gól. To je na hlavu hrozně těžké, aby se s tím srovnala," přiznal střelec druhé chomutovské branky.

Nejvíc však obránce zarazil poměr střel, které oba týmy vyslaly na klec soupeře. Piráti přestříleli Bruslaře 61:15. Z toho dali jen dva góly, Boleslav pět.

""Nic podobného jsem nezažil, ale je nutno říci, co to bylo za střely. Drtivá většina neměla absolutně gólové parametry. Některé střely se nám odrazily, ale nebyli jsem schopní je dorazit. Oni měli patnáct střel a dali pět gólů, to se potom lépe hraje," uzavřel bývalý slávista.