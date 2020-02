Západočeské derby pro Plzeň. Indiáni jsou už druzí

Hokejisté Plzně zdolali v předehrávce 44. kola extraligy Karlovy Vary 3:1 a ukončili sérii tří porážek. Západočeské derby rozhodli domácí dvěma góly během úvodní třetiny, hosté stačili ve třetí dvacetiminutovce pouze snížit a prohráli třetí ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně. Indiáni se posunuli na druhé místo o bod před Spartu.

"Každý zápas chceme vyhrát. Není jednoduché to nastartovat po třech prohrách. O reprepauze jsme potrénovali a šli jsme si za tím. Škoda, že jsme se neuklidnili třetím gólem. Chtěli jsme ale hrát pořád stejně a dnes nám to vyšlo. Zasloužili jsme si vyhrát, Frodo (brankář Frodl) nás podržel," komentoval ukončení neúspěšné šňůry obránce Škody Adam Jánošík.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji, Plzeň ale hrozila z brejků. Po Kaňákově přihrávce netrefil odkrytou branku Kantner a za chvíli nevyšlo Indiánům ani přečíslení dva na jednoho. V osmé minutě už se po ideální Robově přihrávce zblízka trefil Kantner.

Ze samostatného úniku nedokázal vzápětí odpovědět Beránek, jenž neprostřelil gólmana Frodla, a chvíli nato agilní Polák z úhlu trefil jen levou tyč. Naopak v 10. minutě tečoval Kaňákovu střelu Jánošík mimo dosah brankáře Novotného a hosté prohrávali 0:2.

"Viděl jsem, že tam Guli (Gulaš) táhne puk za bránu, já to hrál zpět na modrou čáru. Šel jsem před bránu, nějak mě to štrejchlo a padlo to tam. Byla to asi holeň. Každého gólu si vážím a jsem za něj rád," popsal svoji premiérovou plzeňskou a nakonec i vítěznou trefu trefu slovenský bek Jánošík.

Poté převzali iniciativu domácí, Strakovu šanci zlikvidoval Novotný a před pauzou nevyužili přesilovou hru. Ve 22. minutě se gólman Energie zaskvěl na brankové čáře proti Kantnerovu bekhendovému zakončení a směrem dopředu se znovu osmělili i dobře bruslící hosté.

Početní výhodu nezužitkovali a před polovinou utkání při přečíslení tváří v tvář Frodlovi neuspěl Kohout. Na druhé straně z protiútoku v podobné pozici neskóroval osamocený Rob. Energie sahala po kontaktním gólu, individuální průnik však úspěšně nezakončil ani čerstvý reprezentant Flek.

Na začátku závěrečné třetiny domácí sice přečkali Kodýtkovo vyloučení, ale ve 44. minutě nechali příliš prostoru před brankou Vondráčkovi na gól na 1:2. Vzápětí mohl z mezikruží vyrovnat volný Polák, jemuž radost překazil Frodl. Svůj tým podržel i jeho protějšek Novotný, který během plzeňské přesilovky zastavil Gulašovu ránu a při krátkém oslabení tři na pět i Kantnerův volej.

"Plzeň dala dnes víc gólů než my. My jsme tam měli řadu nevyužitých šancí. Někdy se to tak stává, že to tam nespadne. Nehráli jsme ale vůbec špatně. Možná nám chybělo i trochu toho umění. Po našich chybách dávala v první třetině góly Plzeň. Celý zápas jsme to pak honili a už se nám to nepovedlo. Myslím si, že alespoň bod jsme si odvézt mohli," litoval kapitán Energie Václav Skuhravý.

Poslední příležitost na zvrat hosté promarnili v 56. minutě. Kodýtkův faul přes četnou střelbu nepotrestali a naopak při hře Energie bez brankáře upravil Straka na konečných 3:1.