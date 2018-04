Zase to bylo o prvním o gólu, smutnil plzeňský David Stach

Jsou v hodně nepříjemné situaci. Plzeňští hokejisté nezvládli ani druhý semifinálový duel na vlastním ledě a s Brnem opět prohráli. Hosté vyhráli tentokrát 4:1 a domů si odváží vedení 2:0 na zápasy v sérii hrané na čtyři vítězné utkání. Západočeši stejně jako v předchozím utkání opět inkasovali jako první, což se později ukázalo jako klíčové a přiznal to i David Stach.

Brňané jsou v play off k nezastavení. V součtu s loňskou mistrovskou sezónou ovládli již dvanáctý zápas v řadě. Skvěle vykročili za výhrou i nyní v Plzni, když je v polovině zápasu poslal do vedení Bartejs. Hosté poté zápas kontrolovali a domácí nepustili téměř do žádného většího talku. "Bylo to o prvním gólu. Bohužel jsme měli mnoho šancí, ale nedali jsme nic," smutnil po zápase plzeňský útočník David Stach v rozhovoru pro klubový web.

Západočeši tak nezískali na vlastním ledě ve dvou utkáních ani bod a dostali se do složité situace. "Ale je to 0:2, hraje se na čtyři vítězná utkání. Oni vyhráli tady, my zase můžeme tam," neskládal zbraně Stach. On sám mohl ve 34. minutě vyrovnat. Puk však do odkryté branky nedostal, protože se mu do cesty postavil brněnský gólman Čiliak. "Ani nevím, co jsem mohl udělat lépe. Bylo to v takové rychlosti, že se to ani nedalo zvednout více a on tam dal beton. Osmkrát z deseti pokusů by to třeba byl gól," popisoval důležitý okamžik 26letý kladenský odchovanec ve službách Plzně.

Pro svěřence Martina Straky je brankář Brna Marek Čiliak velkou překážkou. Z 56 střel pustil za svá záda pouze tři a Plzeňští si s ním nevědí rady. "Chytá skvěle, je ve velké formě a my doufáme, že na něj vyzrajeme. Šancí bylo opravdu hodně," řekl na jeho adresu Stach. "Musíme se ujmout vedení, to se pak hraje úplně jinak," dodal vzápětí.

Plzeň na domácím ledě nehrála hrozně. Brno však bylo vždy o kousek lepší gól a jakmile se dostalo do vedení, zápas kontrolovalo. "Nesmíme mít hlavy dole. Hraje se na čtyři vítězný, klidně zase my můžeme vyhrát dvakrát tam, všechno je otevřené. Určitě nic nebalíme," zdůrazňoval Stach, kterého netěšil ani zlepšený výkon ve druhém semifinále oproti prvnímu. "Nebyl špatný, ale... je lepší hrát špatně a vyhrát než naopak," konstatoval plzeňský útočník.