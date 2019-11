Zlín porazil Kometu. Kladno před vyprodanou O2 arenou padlo se Spartou

Hokejisté Zlína zdolali v předehrávce 21. kola extraligy Kometu Brno 5:4 a uspěli ve vzájemných zápasech potřetí za sebou. Navázali na první souboj v této sezoně, který vyhráli v Brně vysoko 7:0. Berani vedli ve 33. minutě už 5:2 a přes finiš Komety vybojovali druhou výhru z posledních pěti duelů. Brňané potřetí v řadě nebodovali.

Domácí nastoupili v defenzivě bez kapitána Tomáše Žižky, ale s brankářem Markem Čiliakem, který ve Zlíně hostuje právě z Komety. Jako první ho otestoval při přečíslení Holík, jemuž ale střela úplně nesedla. Ve 13. minutě domácí dostali možnost první přesilové hry, kterou proměnili ve vedení 1:0. Šlahař z kruhu propálil Klimeše na zadní tyč.

Od té doby až do přestávky diktovali tempo Berani. Při dalším vyloučení Brňanů za hru v šesti sice ještě Zlínští neuspěli, ale povedlo se jim to pět sekund poté, kdy zmatku v brankovišti Komety využil Honejsek. Střídačka hostí sice ještě využila trenérskou výzvu k tomu, aby rozporovala postavení v brankovišti, skóre 2:0 to však nezměnilo.

Uplynuly dvě minuty a pro Kometu mohlo být ještě hůř. Chybnou nahrávku soupeře vystihl Honejsek a svůj samostatný únik proměnil, tentokrát mu však gól video sebralo. Rozhodčí viděli v jeho zakončení úmyslné kopnutí. Zlínské to ale mrzet nemuselo, sedm sekund před pauzou po parádní Ondráčkově nahrávce zvýšil Kubiš.

Utkání pomalu připomínalo první vzájemné měření sil v sezoně, ale úvod druhého dějství ukázal, že tentokrát to Zlín tak lehké mít nebude. Už s Vejmelkou v brněnské brance bývalý zlínský útočník Holík góly ve 21. a 28. minutě snížil na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat mohl Pyrochta, Čiliak byl však proti.

Pak vzali slovo znovu domácí. Nejprve v čase 31:33 z úhlu propálil při přesilovce Vejmelku Dufek, načež za necelou minutu zvýšil na rozdíl tří branek dorážkou do prázdné branky Claireaux. Stejně rychle však stihli Brňané zareagovat, ještě v téže minutě uspěl Hruška. Vedení Zlína mohl zase navýšit Okál či Köhler, oba ale stříleli jen do tyček.

Ve třetím dějství byli hosté aktivnější, ale na kontakt se jim podařilo dostat až v 55. minutě, kdy Plekancovu nahrávku při přesilovce uklidil do sítě podruhé v zápase Hruška. Srovnat mohla Kometa v další početní výhodě, tentokrát už ale Hrušku ze stejné pozice Čiliak vychytal. A když při power play nedal branku ani Orsava, Zlín udržel plný bodový zisk.

Sparta před rekordní návštěvou v poklidu zdolala Kladno

Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 10. kola extraligy Kladno přesvědčivě 6:2. Pražané před rekordní návštěvou na extraligovém utkání hraném v hale, kterou vytvořilo 17.220 diváků, vedli po 24 minutách 3:0 a po třetí výhře za sebou zvýšili vedení v tabulce na šest bodů. Rytíři přišli o třízápasovou bodovou sérii, hrající majitel klubu Jaromír Jágr zaznamenal asistenci.

Sparta si před vyprodaným hledištěm O2 areny už po 80 sekundách zahrála přesilovku. Přestože ji nevyužila, udeřila nedlouho po jejím skončení. Po přečíslení tři na dva vypálil z kruhu Říčka, brankář Godla vytěsnil puk jen do dojíždějícího Kudrny a od něho se odrazil do branky. Jak si ověřili sudí u videa, stalo se tak v souladu s pravidly.

Ve 13. minutě využil Zikmundova zaváhání Sukeľ, pohotově zakončil z prostoru mezi kruhy, jenže Godla byl pozorný a zasáhl betonem. Na druhé straně se nenechal překvapit ani Sedláček, na něhož nevyzrál Machač.

Zkraje druhé třetiny dohrávali Pražané přesilovku, ale měli sami starosti v obraně, když se až před Sedláčka dostal Strnad, stavem však nepohnul. Jenže sotva bylo Kladno v pěti, provinil se proti pravidlům Barinka. Po necelé minutě využil početní výhodu Forman, jenž byl na konci povedené souhry Pecha s Růžičkou.

Navíc 72 sekund poté využil nepřesné rozehrávky Kladna Řepík, který zachytil puk těsně za útočnou modrou čárou, vjel do pásma a precizní střelou do horního růžku zvýšil už na 3:0. Krátce před polovinou zápasu odmazal nulu na kontě hostů Zikmund, který dostal puk za čáru poté, co objel branku. I v tomto případě potvrdilo úspěšný zásah video.

Pražané ale nenechali Rytíře nadechnout, neboť odpověděli už o 13 sekund později gólem Buchteleho. Ve 36. minutě názorně předvedl svou hokejovou genialitu Jágr, když se rychlým manévrem zbavil jednoho z branících soupeřů, předložil kotouč Melkovi a ten nezaváhal - 4:2.

Na začátku třetího dějství měli Rytíři po Kalinově faulu příležitost dostat se na dostřel jediného gólu. V přesilovce zavřeli sparťany před Sedláčkem, jehož ohrožovali především Jágr s Réwayem, domácí bek si však odpykal celý trest. Zvýšit mohl poté Tomášek, ale Godla mu sebral radost.

Ve 44. minutě už se nicméně prosadil po otočce Rousek, když dorážel nad ležícím Godlou a výrazně tak otupil elán a odhodlání Kladna porvat se o bodový zisk. Na konci 51. minuty ještě zvýraznil rozdíl ve skóre Sukeľ a domácí fanoušci mohli slavit další triumf "mexickými vlnami". Jágr končil zápas na trestné lavici.