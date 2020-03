Zlín už nesleduju, soustředím se na Spartu, svěřil se Sedláček

Hokejisté Sparty porazili v 50. kole extraligy Zlín jednoznačně 5:1, velkou zásluhu na jejich výhře měl ale brankář Jakub Sedláček. Zlínský odchovanec, jenž nastoupil proti Beranům poprvé v kariéře, si připsal 41 zákroků a byl blízko premiérovému čistému kontu v sezoně. O nulu jej připravil až v 49. minutě za stavu 5:0 obránce Daniel Gazda.

"Byla by to taková třešnička na dortu, ale stalo se. Udělali jsme docela velkou chybu, nechali jsme před brankou hráče. To se ale stává," řekl Sedláček po utkání. Gazda měl velkou radost, že dal branku zrovna kamarádovi. "Dan je mladý perspektivní bek, klobouk dolů před ním. Ať se zlepšuje," pousmál se domácí brankář.

Devětadvacetiletý gólman přišel do Sparty v průběhu minulé sezony se Zlína. "Určitě to pro mě bylo speciální. Snažil jsem se na to nemyslet a připravit se na zápas, což se povedlo," oddechl si Sedláček. Nervozitu cítil stejnou jako před každým utkáním. "Více to nebylo," řekl s tím, že momentálně už výsledky Zlína extra nesleduje. "Je to rok a půl, co tam nejsem, a vyprchalo to. Soustředím se na Spartu," uvedl.

Sedláček byl v permanenci od samého začátku, což mu vyhovovalo. "Když na vás jde málo střel, chytá se špatně. Člověk je rád, když to na něj létá. Hned má lepší pocit. Je to lepší, než kdyby na mě šlo 20 střel. Takhle bych si to představoval," řekl.

Sparta zvládla zápas proti Zlínu mnohem lépe než čtvrteční souboj na ledě Kladna, před kterým měla dlouhou přestávku a nedostala se pořádně do hry. "V neděli jsme zápas odehráli mnohem lépe než minule na Kladně, kde se nám nedařilo. Zvládli jsme to bravurně a jsem rád, že je vidět, že se před play off zlepšujeme," řekl Sedláček.