Znovu zlatá Kometa! V Brně slaví rekordní 13. titul

Hokejisté Komety Brno obhájili titul v extralize a slaví rekordní 13. triumf v historii. V pátém finálovém utkání vyhráli v Třinci 4:1 a ovládli sérii 4:1 na zápasy. Suverén vyřazovacích bojů posledních dvou let vedl už v 17. minutě 3:0, dvanáctou výhru ze čtrnácti duelů letošního play off si zkušeně pohlídal a znovu získal Masarykův pohár.

V čele historické tabulky šampionů nejvyšší soutěže se Kometa, která se loni vrátila na trůn po 51 letech, osamostatnila před Duklou Jihlava. Ta s 12 tituly krakovala od roku 1991. Zopakovat triumf dokázali Brňané jako první klub od roku 2007, kdy přebírala zlato druhý rok za sebou pražská Sparta.

Svěřenci Libora Zábranského mohli dát sekt chladit už po první třetině, ve které si vytvořili třígólové vedení. "Byla to hrozně těžká série, celé play off bylo hodně náročné, teď to ale pořádně oslavíme. Nic jsme neplánovali. Necháme to spontánně vyvinout, ale rozhodně si to užijeme," řekl po utkání kapitán Leoš Čermák, který mužstvo k obhajobě dovedl.

Kometa na rozdíl od loňské sezony musí nejemotivnější část oslav titulu absolvovat mimo Brno. Čtvrté rozhodující vítězství vybojovala v Třinci, kde také oslavy propukly bezprostředně po utkání. S týmem v sektoru jásaly zhruba dvě stovky brněnských fanoušků, kterým hráči i trenéři z ledu alespoň na dálku posílali gesta vděku za podporu. Už na ledové ploše si hráči na úspěch přiťukli plechovkami piva.

"My si to pak ještě užijeme přímo v Brně. Na tým jsem hrozně pyšný. Je to stejně nádherný pocit jako loni, neuvěřitelné, parádní," usmíval se Čermák, který přebíral trofej pro vítěze. Triumfální zdvižení poháru nad hlavu ale přenechal kouči a majiteli klubu Liboru Zábranskému.

Brno i letošním play-off prošlo impozantně s bilancí 12 výher a dvou porážek. A to i přesto, že do vyřazovacích bojů vstupovalo z pátého místa po základní části.

"Ono podle mě v play-off to domácí prostředí není až tak rozhodující. Když se vám podaří venku vyhrát první zápas, hned se vám líp dýchá," řekl Čermák.