Žolík z Poruby. Výhra je cennější než gól, řekl mladík Guman

Jednadvacetiletý útočník Tomáš Guman se stal jedním z překvapivých hrdinů úvodního utkání předkola play-off mezi hokejisty Vítkovic a Sparty. K výhře domácího celku 2:1 pomohl vedoucí brankou z poloviny utkání.

"Důležitá je hlavně ta výhra, která se nám podařila. Urvali jsme to. To je daleko cennější než můj gól," radoval se Guman v rozhovoru s novináři. "Samozřejmě jsem z toho ale měl radost v tu chvíli. Bylo to na 1:0. První gól v play-off v extralize, emoce to byly hezké," přiznal.

Do sítě jeho příklepu napomohla teč bránícího sparťana Lukáše Klimka, který střelu vychýlil z dráhy, na niž se připravoval gólman Matěj Machovský. "Nevím, asi to Klimek tečoval, ale nejsem si jistý. Prostě jsem dostal puk, vzal ho, plácl jsem do toho a spadlo to tam," popsal gólový nájezd z pravého křídla.

Guman se ve vítkovické sestavě přitom poprvé objevil až minulý týden jako host z prvoligové Poruby. Proti Litvínovu si v posledním utkání základní části připsal branku a asistenci, v pondělí se prosadil opět.

"V pondělí jsem dostal větší prostor. Proti Litvínovu jsem začínal jako třináctý útočník a gól mi tam taky spadl za tři minuty. Teďka jsem dostal větší prostor a spadlo to tam znovu. Snad zůstanu na téhle vlně," řekl Guman.

Rodák z Roudnice a odchovanec Ústí nad Labem má i v jednadvaceti bohatý hokejový životopis. Prošel několik klubů a tři roky hrál dokonce v dorostu švýcarského Davosu. "Já jsem v mládí trošku poletoval. Tři roky jsem strávil v Davosu, pak jsem se dostal do Budějovic, kde jsem naskočil i do áčka," vysvětlil Guman. "V Davosu bylo složitější skloubit školu. Byl jsem ještě mladý a blbý, chtěl jsem domů k mamince, tak jsem se vrátil. Teď už jsem snad rozumnější," usmál se Guman, který se do Vítkovic dostal přes Porubu, Znojmo, České Budějovice i švédskou Luleu.

"Já byl vloni ve Znojmě, kde mi ukončili smlouvu, a hledal jsem angažmá. Bylo pár nabídek z první ligy, z extraligy žádná, tak jsem se nakonec rozhodl pro Porubu. Teď, když se vypadlo a skončila sezona, povolaly si mě Vítkovice a jsem tady," vysvětlil příchod a premiéru v extraligovém klubu.