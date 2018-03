Howe, Orr nebo Gretzky. Síň slávy otevírá výstavu 100 let NHL

O novou sekci, v níž je nyní výstava 100 let NHL, byla rozšířena Síň slávy českého hokeje v Praze. Hokejoví nadšenci mohou díky ní vidět řadu zapůjčených memorabilií z torontské Hockey Hall of Fame, ale také mnoho dalších exponátů z osobních sbírek velkých postav českého hokeje, jež působily nebo stále ještě působí v nejlepší hokejové lize světa.

Každý z klubů NHL je v expozici zastoupen vlastní vitrínou, a to včetně tabletu s informacemi k jeho historii a vystaveným exponátům. Nechybí ani sbírka individuálních trofejí jednoho z nejlepších gólmanů historie Dominika Haška nebo cenné prsteny vítězů Stanley Cupu, jež v minulosti získali například Jaroslav Pouzar či Jiří Hrdina.

"Je určitě super, že se Síň slávy rozšiřuje. Když jsme ji před těmi zhruba třemi lety otvírali, byli jsme nadšení a měli radost, že tady něco takového vůbec vzniklo. Že se to nyní rozšiřuje, o to je to lepší. A o to jsem radši. První část se povedla a myslím, že teď už tady lidé mohou strávit odpoledne a užijí si tu pěkný čas," řekl na středečním slavnostním otevření Hašek, jenž se podílel na vývoji samotné Síně slávy a zároveň stál u zrodu myšlenky o její kamenné podobě.

Hašek, jenž vyhrál šestkrát slavnou Vezinovu trofej (1994, 1995, 1997, 1998, 1999 a 2001) zapůjčil všechna svá velká ocenění z NHL. "Musím říct, že tohle je to nejlepší, když člověk něco prožije, má nějaké vzpomínky a může se o ty trofeje podělit s ostatními. Bez toho to není ono. Chybí tady jen poslední ze tří William M. Jennings Trophy z roku 2008. Vůbec nevím, kde je, snad mi pošlou repliku," pousmál se Hašek.

"Naposledy jsem měl ty trofeje vystavené v Detroitu, od té doby byly od roku 2008, kdy jsem se stěhoval zpátky, zabalené v krabicích. Jsem každopádně rád, že v Čechách vzniklo takovéhle místo, kde to má svou váhu a lidé si to mohou prohlédnout," dodal Hašek na vysvětlenou.

Síň slávy bude ukazovat cenné relikvie rok, nechybí ani věci Howea či Orra

Galerie Harfa bude výstavu věnovanou velkému výročí NHL hostit denně od 10 do 21 hodin po dobu nadcházejících 12 měsíců. "Většina exponátů zapůjčených z Hokejové síně slávy v Torontu je na evropském kontinentu k vidění vůbec poprvé a zcela unikátní je část výstavy sestavená z osobních sbírek našich hokejistů, kteří se proslavili v zámoří," uvedl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král.

Součástmi výstroje a dalšími předměty jsou díky spolupráci se zámořím zastoupeny legendy NHL jako Gordie Howe, Bobby Hull, Bobby Orr, Stan Mikita, Terry Sawchuk, ale i hvězdy nedávné minulosti a současnosti jako Wayne Gretzky, Eric Lindros, Sidney Crosby nebo Alexandr Ovečkin. "V Kanadě sledují, co se děje ve světě. Dobře vědí, jak to tady funguje, jak je to zajištěné. Už máme určitou důvěryhodnost za těch pět let, proto nám to zapůjčili," podotkl Hašek.

Právě Král s Haškem spolu s velvyslankyní Kanady Barbarou Catherine Richardsonovou a velvyslancem USA v České republice Stephenem B. Kingem novou část, díky níž se Síň slávy rozrostla z 960 na 1760 metrů čtverečních, slavnostně otevřeli. Událost si nenechali ujít například právě Pouzar, Milan Nový, Stanislav Neveselý, Richard Farda, ale i ještě nedávno aktivní Martin Ručinský či Petr Nedvěd.

"Je dobře pro veřejnost, aby tady z NHL lidé něco viděli. Samozřejmě to nebude tak velké a záživné jako v Torontu, protože tam je to velká historie a je tam toho spousta, ale vypadá to tady velmi dobře a myslím, že lidé budou spokojení. Alespoň se dozví něco o našich hráčích, kteří v NHL hráli. Je určitě dobré je připomínat," prohlásil Pouzar.