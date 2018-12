Hrál jsem o fous líp, řekl Kovář. Překvapil ho neupravený led

Hokejisté Plzně slaví poprvé postup do semifinále Ligy mistrů. Rozhodujícím nájezdem o tom rozhodla čerstvá posila a zároveň staronová opora Indiánů Jan Kovář. Až do rozstřelu dospěl zápas i proto, že osmadvacetiletý písecký rodák při premiéře v této soutěži spolu se speciální přesilovkovou formací dlouho narážel na těsnou švédskou defenzivu v podání Skelleftey.

Rozhodnutí nepřineslo ani desetiminutové prodloužení a domácí si postup mezi nejlepší čtyři týmy zajistili díky třem využitým penaltám. "Pomohlo nám, že jsme vyhráli nájezdy v pátek v Litvínově, proto jsme do nich šli sebevědomí," připomněl Kovář nájezdový úspěch Indiánů z předposledního odehraného kola extraligy.

"Trošku mě překvapilo, že se neupravoval led. Z toho důvodu jsem nechtěl jít do kličky, aby mi ještě někde nepřeskočil puk. A udělal jsem to podobně jako v Litvínově," uvedl držitel jediného plzeňského titulu z roku 2013, který se na západ Čech vrátil po pěti letech a postupně se dostává do formy.

"Já doufám, že se zlepším. Cítím, že v úterý to bylo zase o nějaký ten fous lepší. Máme teď pauzu. Musím dobře potrénovat a připravit se na další zápasy," plánoval Kovář.

Díky reprezentační přestávce bude mít možnost se spoluhráči i ledacos vypilovat. "Přesilovky byly náš problém. Měli jsme dvě dlouhé čtyři na tři a nic z toho. Na tom ještě musíme zapracovat. Zatím na to ještě nebyl dostatek času. Nesehráli jsme je dobře a ještě na to určitě v tréninku přijde řada," ujistil Kovář.

Dobře ví, jak může být dobře fungující souhra v početní výhodě důležitá. "Byl to faktor, který nás mohl stát ten zápas. Naštěstí oni potom nevyužili svoje šance a šli jsme do nájezdů," připomněl Kovář.

"Já moc nevěděl, co od toho můžu čekat. Jejich síla ale byla jasná. Myslím, že to byl dobrý hokej. Hra byla založená hodně na bruslení. Oni mají hodně šikovných kluků. Některé znám. Hrál jsem proti nim buď v KHL, nebo za národní tým," podotkl účastník pěti mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

Branky ze hry se domácí dočkali až 36 vteřin před třetí sirénou, kdy během power play odpověděli na vedoucí trefu Skelleftey z 58. minuty. "Tam už nebylo zbytí. Museli jsme do toho vlítnout a čekali jsme na to, abychom se dostali do útočné třetiny a odvolali gólmana. Naštěstí Kuba Kindl to potom krásně propálil od modré čáry," ulevilo se Kovářovi.