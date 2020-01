Hrubec s Šustrem ohroženi virem, doma už si asi nezahrají

Tým hokejistů čínského Kunlunu, jehož barvy v Kontinentální lize hájí čeští reprezentanti Šimon Hrubec s Andrejem Šustrem, už si patrně do konce základní části nezahraje před svými fanoušky. Klub v součinnosti s vedením soutěže zvažují kvůli smrtelně nebezpečnému koronaviru, jehož epidemie v Číně vypukla, přesun posledního domácího utkání Red Star na ruskou půdu.

Svěřenci kouče Curta Frasera bojují ve Východní konferenci o postup do play off. Momentálně jim patří šesté místo, které by znamenalo účast ve vyřazovacích bojích. Kunlun má před sebou ještě devět zápasů, z toho dva měl sehrát doma. Již dříve byl do Moskvy přesunut duel s CSKA Moskva, a to z 25. ledna, na kdy připadají oslavy čínského Nového roku, na 2. února.

V Číně se mělo hrát i 24. února, kdy Kunlun zakončí základní část sezony. Náhradní variantou může být podle ruských médií například Novosibirsk, každopádně by se měl zápas odehrál někde na východě Ruska. "Liga je situací v Číně, kterou způsobilo šíření koronaviru, znepokojena," uvedli zástupci KHL.

Vývoj situace v Číně sleduje rovněž Mezinárodní lyžařská federace, která naplánovala do Jen-čchingu závody Světového poháru sjezdařů. V budoucím olympijském středisku se má 15. a 16. února jet sjezd a superobří slalom mužů, žádné rozhodnutí o případné změně programu však zatím nepadlo.

Kvůli nákaze novým koronavirem v Číně zemřelo 26 lidí, úřady měly v pátek 876 potvrzených případů. Prakticky uzavřených je jedenáct měst s přibližně 37 miliony obyvatel. Od čtvrtka se to týká jedenáctimilionového Wu-chanu, dnes úřady zastavily veřejnou dopravu například ve městě Ťing-čou, kde žije asi 5,6 milionu lidí. Přerušen byl i provoz vlaků do ostatních měst.