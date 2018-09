Jágr: Cíl je jasný, bylo by smutné, kdyby ho Kladno nemělo

S jasným cílem vrátit se mezi elitu vstoupí v sobotu hokejisté Kladna do nové sezony druhé nejvyšší soutěže. Majitel Jaromír Jágr již dříve avizoval, že formování mužstva je dlouhodobější proces a důležité je, aby Rytíři byli co nejlépe nachystaní na rozhodující fáze celého ročníku. Ta v podobě baráže o extraligu Středočechům na jaře nevyšla.

"My si nemusíme nic extra nastavovat. V zájmu klubu i samotných hráčů je ten cíl jasný a netřeba ho připomínat. Kdybychom ten cíl neměli, tak by to bylo smutný," řekl Jágr ČTK a serveru idnes.cz.

Stále hrající majitel klubu se přes léto nechtěl pouštět do bezhlavého posilování. "Dostanou šanci ti, co si to zaslouží a vybojujou. Měli jsme dost přípravných zápasů, jak jsme chtěli, abychom vyzkoušeli mladé hráče a oni okusili vůbec tu úroveň. Je určitě rozdíl hrát v juniorech a hrát mezi chlapama," konstatoval Jágr.

"Dali jsme jim šanci, a kdo ji využil, bude hrát. Kdo ne, musí zpátky do juniorů. Neznamená to ale, že tím mají dveře do prvního týmu zavřené. Musím ale říct, že spousta hráčů nás překvapila. Hráli líp, než jsme čekali, což je jedině dobře," pochvaloval si Jágr.

Cestou střídavých startů, díky nimž by Středočechům pomohli hráči z extraligy, jít příliš nechce. "Výpomoc je jedna věc, ale my chceme mít mužstvo na baráž. A nikdo vám nedá toho hráče na celou sezonu, nevědí, jestli se jim někdo nezraní, někdo nepřestane hrát. Oni ho nemohou pustit a my chceme mít hráče na celou sezonu," vysvětlil Jágr.

Neznamená to ale, že by se zdráhal posilovat, když je příležitost. Možný je údajně dokonce příchod obránce Jamese Wisniewského, na jehož kontě je včetně play off 576 startů v NHL.

"Nechci mluvit konkrétně o jménech, ale snažíme se mít nejkvalitnější mužstvo, které můžeme mít. A když některé možnosti jsou, uděláme maximum, aby tady ti hráči byli. Někdy to vezme delší čas než u jiných mužstev, protože já to dělám jinak, než je zvykem jinde," uvedl Jágr.

"Nerozjednám pět hráčů najednou, abych čekal, od koho dostanu nejlepší podmínky, a pak ostatním řeknu ne. Nelíbilo se mi, když se to dělalo v NHL. A nechci, aby to bylo tady. Někdy to může jít proti tobě, ale já to nemám rád. Jdu od posily k posile. Někoho si vytipuji, když řekne ne, jdu dál. Pak se totiž může stát, že vám všichni čtyři kývnou a pak je nabízíte, abyste se jich zbavili. A to já nechci," vysvětlil Jágr.

Ze strany příchozích hráčů potřebuje cítit opravdový zájem. "Že já jim zavolám, možná někdy pomůže, ale rozhodně to není stoprocentní. Chci, aby ti kluci chtěli jít do té kabiny a byli šťastní, že sem mohou přijít."

Manažersky měl po minulé sezoně napilno. "Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mi pomáhají. Ty ale musíš shánět peníze a sponzory, což je nejtěžší. Posily jsou s tím pak vzájemně propojené. Když nebudeš mít peníze, nemáš posily. Lidi si to často neuvědomují, když křičí, že je třeba získat posily. Nikdo sem nepůjde hrát za chleba," konstatoval Jágr.

"Někdy se tomu musím smát, a když si čtu občas ty diskuze, nestačím se divit. Chápu, že lidi chtějí to nejlepší za co nejmíň, ale ferrari si taky nekoupíš za 20 tisíc korun. Lidi si možná myslí, že když Jágr někde zaklepe, tak mu tam to ferrari za 20 tisíc vážně dají. Jenže tak to bohužel není, všechno má svou cenu," doplnil Jágr.