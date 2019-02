Jágr má za sebou letošní premiéru, při výhře Kladna nebodoval

Hokejisté Kladna zvítězili v 57. kole první ligy už i s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem v sestavě v Havířově 2:0, přesto zůstali v tabulce čtvrtí. Rytíři se ale bodově dotáhli na třetí Motor České Budějovice, který zvítězil v Litoměřicích 4:3 až po samostatných nájezdech. Druhou pozici si díky domácí výhře nad jistým vítězem základní části Jihlavou 2:1 upevnil Vsetín a unikl svým pronásledovatelům na rozdíl tří bodů.

Sedmačtyřicetiletý Jágr při premiéře nebodoval stejně jako další hvězda Tomáš Plekanec, který hrál poslední dva měsíce na střídavý start za Kometu Brno v extralize. V dresu Kladna za tu dobu nastoupil jen minulý týden v Prostějově.

Plekanec odvedl důležitou práci před úvodní brankou utkání na konci první třetiny. Vysunul do šance kapitána Jakuba Strnada, kterého fauloval Jakub Kotala a při trestném střílení už brankáře Ondřeje Bláhu překonal. Ve 34. minutě pojistil výhru Rytířů kanonýr Ladislav Zikmund. Brankář Kladna Lukáš Cikánek díky 26 zásahům udržel podruhé v sezoně čisté konto.

"Bylo to strašně těžké utkání a jsme rádi, že odtud vezeme vítězství. Jaromír vypadal velice dobře na to, že hrál po takové době. Pomohl nám v přesilovkách, hned bylo vidět, že se přesilovky zlepšily, když si to tam s Tomášem dali. Přesilovková lajna hrála velmi dobře, sice nepadl gól, ale šance jsme měli. Samozřejmě jsme rádi, že už je Jaromír zpátky," hodnotil trenér Kladna Jindřich Lidický na klubovém webu přínos Jágra a Plekance.

Vsetín se proti Jihlavě dostal do vedení v 16. minutě, kdy využil přesilovou hru devětatřicetiletý útočník Radim Kucharczyk. Dukla sice hned za 41 sekund odpověděla gólem Lukáše Anděla, ale nakonec slavili domácí. V čase 56:29 rozhodl slovenský útočník Roman Rác. Valaši vyhráli počtvrté v řadě, Jihlava neuspěla poprvé po šesti vítězstvích v řadě.

České Budějovice prohrávaly v Litoměřicích už 1:3, ale 55 sekund před koncem třetí třetiny poslal zápas do prodloužení svou druhou brankou v utkání kanadský útočník David Gilbert. V nájezdech rozhodl Pavel Pýcha a udržel Jihočechům třetí pozici.

Osmé Litoměřice se přesto vzdálily na rozdíl dvou bodů devátému Frýdku-Místku, který podlehl v důležité bitvě o play off doma Přerovu 2:4. Zubr mu se třemi zápasy do konce unikl už na osm bodů. Na čtyřbodový rozdíl Frýdku-Místku utekl Prostějov, který vyhrál v Třebíči 2:1 a dostal se na šestou pozici o skóre pře Havířov. Desátá Horácká Slávia po porážce přišla definitivně i o teoretickou naději na postup do čtvrtfinále.