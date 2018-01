Je Utkání hvězd výjimka? Nedvěd se návratu k hokeji nebrání

Bývalý útočník Petr Nedvěd hlásí návrat do hokejového dění, ale jen krátkodobý. V roli generálního manažera se podílel na stavbě Výběru české extraligy pro Utkání hvězd v Bratislavě, ale ambice objevit se v podobné roli v klubu či u reprezentace aktuálně nemá. Šestačtyřicetiletý Nedvěd totiž po konci kariéry v roce 2014 tráví většinu zimy v Miami.

"Pro mě je takový exhibiční zápas ideální možnost se zase trochu vrátit a načichnout hokejem. Minulý týden jsem přiletěl, trávím hodně času v Miami. Snažím se samozřejmě hodně sportovat, hraju tenis, golf. Počasí je tam krásný, užívám si to. Momentálně to mám takto, ale může se to v budoucnu změnit," řekl novinářům Nedvěd.

Je spolumajitelem extraligového Liberce, v jehož dresu strávil posledních šest sezon kariéry, ale ani tam se zatím nechystá více zapojit do dění. "Zatím to není na pořadu dne. Liberec je pro mě samozřejmě srdcová záležitost, možná jednoho krásného dne ten čas nastane, ale v momentální chvíli ne. Liberec je v dobrých rukou, není důvod tam nic měnit," podotkl Nedvěd.

V budoucnu by jej lákala třeba i trenérská práce. Je si vědom, že ať už by se vrátil v jakékoli roli, musel by se jí naplno věnovat. "Hokej mě baví, zároveň mi chybí. Pevně věřím, že do něj jednou vrátím. Samozřejmě tam pak musí být zaprvé zájem. Pak půjde o to, v jaké situaci, za jakých podmínek. Život se pak úplně změní, nad tím je potřeba také přemýšlet," podotkl.

Rád ale přijal nabídku ředitele extraligy Josefa Řezníčka, aby se spolu s trenérem Vladimírem Vůjtkem starším a asistentem Viktorem Ujčíkem podílel na sestavení čtrnáctičlenného kádru pro první ročník turnaje proti týmům ze slovenské extraligy, EBEL a německé DEL. "Těším se. Ve formátu tři na tři to bude nejen pro kluky, ale i pro diváky velká show," prohlásil.

V době konání All Star Cupu 2018 bude na dálku sledovat olympijské hry v Pchjongčchangu. Pod pěti kruhy získal v roce 1994 stříbro v dresu Kanady a v barvách Česka se představil před čtyřmi roky v Soči. Nominaci současného českého výběru nechtěl moc komentovat, ale věří, že svěřenci trenéra Josefa Jandače mají naději na medaili.

"Je jasné, že sestavili v jejich očích nejlepší mančaft, abychom mohli uspět. Myslím, že máme šanci, protože olympiáda bez hráčů z NHL je taková, jaká je. Já si myslím, že naše šance je procentuálně daleko větší, a pevně věřím, že přivezeme medaili," prohlásil majitel bronzu z mistrovství světa 2012.

Jako hráč prožil poslední olympiádu bez hráčů z NHL v roce 1994 i tu poslední s nimi v Soči. "Jó, já jsem všude," smál se. "Je to dort bez třešničky, bohužel. Je to škoda. Vesměs ti nejlepší hráči tam nebudou. Ale je to pořád skvělý turnaj. Vyhraješ, máš zlato z olympiády a už ti ho nikdo nevezme. Ale ochuzené o největší hvězdy to bohužel je," prohlásil.

Za Kanadu, kam emigroval v lednu 1989 a později získal její občanství, hrál v Lillehameru v době, kdy se nedomluvil na nové smlouvě s Vancouverem. "Vzpomínám na to jen v dobrém. Takový podnik a turnaj je sen pro každého hokejistu," řekl.

Kanada tehdy prohrála až ve finále se Švédskem na nájezdy. "Byli tam třeba Paul Kariya nebo Chris Kontos, kteří byli v podobné situaci jako já. A potom olympionici. Nikdo nám nedával velké šance. Pro nás to byl na jednu stranu obrovský úspěch a na druhou obrovské zklamání, protože jsme prohráli až na penalty," vzpomínal Nedvěd.

Kanada, která obhajuje triumfy z minulých dvou her ve Vancouveru a v Soči, bude v Koreji soupeřem Česka v základní skupině. Má nyní poskládaný kádr převážně z hráčů z Evropy. Podle Nedvěda si Kanaďané bez ohledu na složení týmu věří. "To je jeden z největších rozdílů. Oni se s hokejovým sebevědomí asi už narodí," prohlásil.

Bývalý hráč Vancouveru, St. Louis, New Yorku Rangers, Philadelphie, Edmontonu, Pittsburghu a Phoenixu, který skončil v NHL v roce 2007, sleduje na dálku i kamaráda Jaromíra Jágra. Přál by mu, aby se jeho sezona provázená zraněními v Calgary ještě otočila dobrým směrem.

"Samozřejmě je to nepříjemné. Má trápení se zraněním, sezona pro něj odstartovala nešťastně i tím, že nebyl v kempu. Je to vynikající hokejista, vždy se vrátil ve skvělé formě. Je otázka, jak to bude vůbec pokračovat v Calgary. Nevidím dovnitř. Já si rozhodně nedokážu představit, že bych v takových letech hrál. Už to tělo bolí," dodal Nedvěd na adresu za necelý měsíc šestačtyřicetileté české legendy.