Jihlava touží po postupu. Děláme pro to maximum, řekl Ščerban

Hokejisté Jihlavy budou v nové prvoligové sezoně bojovat o návrat do extraligy, kam se loni vrátili po 12 letech a hned sestoupili. Dvanáctinásobný šampion vstoupí do nového ročníku v sobotu v Přerově a hned v pondělí hostí doma Motor České Budějovice, který rovněž patří k největším favoritům.

"Cíl do sezony je jednoznačný. Chceme postoupit zpět a děláme pro to všechno. Ať už na úrovni hráčů nebo realizačního týmu," řekl na dnešní tiskové konferenci jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Kádr Dukly opustili brankář Lars Volden (Pantern), obránci Erik de la Rose, Petr Šidlík (oba Vítkovice), Matěj Stříteský (Liberec), Nicolai Bryhnisveen (Coventry), Jan Zdráhal (Prostějov) a útočníci Richard Diviš (Řezno), Filip Seman (Havířov), Petr Straka (Plzeň), Jiří Rys (Mladá Boleslav), Lukáš Žálčík (Prostějov), Wacey Rabbit (Jacksonville), Radek Hubáček a Zach Hamill.

Brankáře Jakuba Škarka draftoval letos klub NHL New York Islanders, ještě předtím se dohodl na odchodu do Pelicans Lahti do Finska. Další gólman Josef Kořenář míří do zámoří, kde patří San Jose.

Přišli beci Slovinec Miha Štebich z Villachu, Jan Pohl ze Znojma, Petr Štindl s útočníkem Matějem Pekrem z Kladna, další forvardi Tomáš Harkabus a Martinem Osmíkem z Karlových Varů, Vlastimil Dostálek z Motoru České Budějovice a švédský gólman Niklas Lundström z Hvidovre z Dánska, který uspěl na zkoušce.

"Naší výkladní skříní je gólmanská škola. Nicméně má to druhou stránku, oba loňští gólmani nám odešli do NHL nebo do zahraničí. A najednou jsme museli zacelit díru. Ohledně Niklase (Lundströma) jsme měli jasné reference od agenta," uvedl Ščerban.

"Po sestupu z extraligy jsme se soustředili na to, abychom udrželi hráče, o které jsme měli zájem. To se povedlo pouze s dvěma výjimkami, kterými byl Richard Diviš a Petr Šidlík. Jinak se tým podařilo udržet tak, jak jsme plánovali. Podařilo se nám ale přivést Vlastimila Dostálka a Matěje Pekra, což byla naše priorita," doplnil Ščerban.

Kouč Dukly Petr Vlk je už z minulých let zvyklý pracovat s hráči, na které má Dukla finanční prostředky. "Tým je doplněn dobře. V předešlých letech byla výměna hráčů větší. Hokejisté, kteří přišli v přípravném období, budou přínosem. Věřím tomu," uvedl Vlk.