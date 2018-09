Kladno posílil další rekordman. Jágr chce i bývalou hvězdu NHL

S postupem do extraligy to myslí vážně i letos. Hokejové Kladno touží po návratu mezi elitu, a tak ještě pár dní před startem nového ročníku první ligy shání nové posily. Klub Jaromíra Jágra podepsal dva kvalitní zadáky a údajně pokukuje po dalším velkém jméně. Vyztužit obranné řady by v příštích dnech mohl velezkušený James Wisniewski.

Nová sezona druhé nejvyšší hokejové soutěže u nás, která ponese název Chance liga, startuje už v sobotu. Představí se v ní celkem patnáct mužstev, některé z nich ještě nyní shání nové posily, které by jim v následujících šedesáti duelech základní části mohli pomoct k lepším výkonům a výsledkům.

Výjimkou není ani Kladno, jeden z největších favoritů na postup do extraligy. Tým kolem Jaromíra Jágra, který je zároveň šéfem klubu, ve středu získal z Mladé Boleslavi Jiřího Říhu. Ten se ještě v dresu Jihlavy stal v sezoně 2016/2017 nejproduktivnějším obráncem první ligy, když nasbíral rekordních čtyřiačtyřicet bodů.

Ještě před ním přivítali Středočeši navrátilce Brendona Nashe, jenž v kádru Rytířů působil už před dvěma lety. I on patřil mezi rekordmany, sezonu před Říhovo "řáděním" získal třiačtyřicet bodů. Obě nové akvizice by měly výrazně zvýšit kvalitu obranných řad.

Jaromír Jágr však chystá ještě jeden příchod. A ne ledajaký. Do svého kádru by rád zlákal ostříleného beka Johna Wisniewského. Jak informoval Deník Sport, čtyřiačtyřicetiletý zadák by se mohl k týmu připojit na přelomu listopadu a prosince. Pokud se obě strany dohodnou, bude to pro fanoušky velká bomba.

Wisniewski má velké zkušenosti s kanadsko-americkou NHL, ve které oblékl dres pěti klubů a odehrál přes pět set zápasů. Úctyhodná je i jeho bodová bilance, jež se zastavila na čísle 274. Minulou sezonu řízný obránce odehrál v druholigovém německém týmu Kassel Huskies. Díky skvělým výkonům byl nominován na olympiádu v Pchjongčchangu, kde s výběrem Spojených států dokráčel až do čtvrtfinále.