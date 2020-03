Klopp: Díky prohrám si uvědomíte, jak mimořádné je vyhrávat

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp se ze sobotní výhry nad Bournemouthem 2:1 v 29. kole anglické ligy radoval více než obvykle. Triumf mu připomněl, jak těžké je vyhrávat. "Reds" předtím prohráli tři ze čtyř soutěžních zápasů. K zisku prvního titulu po 30 letech stačí týmu od řeky Mersey ve zbývajících devíti kolech uhrát devět bodů.

"Na prohrách není nic dobrého, ale díky nim si uvědomíte, jak mimořádné je vyhrávat. V posledních dvou týdnech jsme třikrát prohráli, takže si toho vážíme o to víc. Mám obrovskou radost z výhry, tří bodů a výkonu, protože jsem tušil, že to bude z různých důvodů ošemetné," citovaly Kloppa klubové stránky. Na druhý Manchester City má Liverpool náskok 25 bodů. "Citizens" však sehráli o dva duely méně.

"Je to o tvrdé práci. Obdivuju na klucích, že proti Bournemouthu byli připravení tvrdě dřít. Chceme být co nejúspěšnější. Nikdo neví, kam nás to zavede. Pokaždé není možné předvádět nejlepší fotbal, ale měli bychom ostatním dát vždy pořádně zabrat. Právě to kluci dělali dost často, a proto jsme zvítězili v tolika utkáních," prohlásil dvaapadesátiletý Němec.

Liverpool vyhrál na Anfieldu 22. ligový zápas po sobě, což je rekord anglické nejvyšší soutěže. Kloppovi svěřenci přitom od 9. minuty prohrávali po brance Calluma Wilsona. Jeho trefa platila, přestože akci založil tím, že beka Joea Gomeze obral o míč přistrčením zezadu.

"Z mého pohledu je to samozřejmě stoprocentní faul, nic jiného. Přistrčení to Joeovi zkomplikovalo. Rozhodčí hru nepřerušil a Bournemouth dal ihned gól. VAR máme od toho, aby se podíval. Jsem si jistý, že (čtvrtý rozhodčí) Mike Dean viděl, že šlo o faul. Jenže nemůže zasáhnout, to je na VAR, který ale řekne, že to nebylo jasné a očividné, a za tuhle frázi se schová," uvedl rodák ze Stuttgartu.

"Všichni viděli, že se stalo něco, co bylo špatně. Jednoduše by se to mělo vyřešit tím, že se někdo podívá na opakování situace," konstatoval držitel ceny FIFA pro nejlepšího kouče za rok 2019.

Reakce jeho hráčů ho nadchla. "Bylo výjimečné, jak jsme po inkasované brance hráli. Nechci to dramatizovat, ale když se musíte dostat zpátky do zápasu po takovém verdiktu, ne všechny týmy by to zvládly. Odezva hráčů se mi ohromně líbila," řekl Klopp, který v minulém roce dovedl mužstvo k trofejím v Lize mistrů, Superpoháru UEFA i na klubovém mistrovství světa.

"Reds" otočili skóre mezi 25. až 33. minutou po gólech Muhammada Salaha a Sadia Maného. Bezprostředně po druhé brance Klopp neudržel emoce na uzdě a kolem pomezního rozhodčího Stuarta Burta máchal pěstmi do vzduchu. "Ano, stalo se to. Nemám z toho radost. Nic jsem ale neřekl. Udělal bych to znovu? Ne," prohlásil někdejší trenér Mohuče a Dortmundu.

Ve středu čeká Liverpool doma osmifinálová odveta Ligy mistrů s Atléticem Madrid. Lídr Premier League bude dohánět ztrátu 0:1 ze španělské metropole.