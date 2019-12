Kolekce suvenýrů pro šampionát v hokeji 2020 jde do prodeje

Oficiální kolekce merchandisingu pro Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020 jde do prodeje 1. prosince v 10.00 hod. Před začátkem šampionátu, který se uskuteční v Ostravě a Třinci od 26. prosince 2019 do 5. ledna 2020, bude kompletní sortiment k dispozici v oficiálním fanshopu Českého hokeje, a to na dvou místech - na e-shopu https://fanshop.hokej.cz a v kamenné prodejně Fanshopu v Síni slávy Českého hokeje v Praze.

"Suvenýry a upomínkové předměty jsou součástí všech vrcholných sportovních akcí a juniorský světový šampionát nebude výjimkou. Věříme, že se fanouškům bude nově připravená kolekce líbit a spoustu návštěvníků uvidíme v hledištích v Ostravě a v Třinci třeba v oblečení nebo se šálami z kolekce oficiálního merchandinsingu," řekla Markéta Štěrbová, generální sekretářka organizačního výboru MSLH 20 IIHF 2020.

Kolekce oficiálního merchandisingu pro juniorský šampionát je bohatá - obsahuje produkty jak s logem mistrovství světa, tak doplňkové lifestylové designy inspirované hlavními grafickými prvky šampionátu. Chybět nesmí ani originální produkty s maskoty - českými lvíčky Ťukem a Pukem. K dispozici je kolekce oblečení, např trička a mikiny, kšiltovky, čepice a šály a různé suvenýry jako puky, samolepky nebo placky.

Se spuštěním prodeje nové kolekce je spojená i třídenní akce e-shopu - všechny objednávky nad 299 Kč budou doručeny nakupujícímu domů zdarma. Akce trvá od 1. do 3. prosince 2019 a platí jen na území České republiky. V kamenné prodejně ve Fanshopu v Síni slávy Českého hokeje v OC Harfa bude kolekce k zakoupení od pondělí 2. prosince.

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů se v Česku konalo celkem třikrát a vrací se po dvanácti letech. Město Ostrava přivítá hokejový šampionát dvacetiletých již podruhé, Třinec čeká premiéra.

Zápasy turnaje, na němž se představí deset nejlepších světových týmů do 20 let, přivítají OSTRAVAR ARÉNA v Ostravě a WERK ARENA v Třinci. Vstupenky na zápasy základní skupiny jsou ve třech cenových kategoriích dle atraktivity zápasů - 290 korun, 240 korun a 140 korun. Za sumu 290 korun mohou diváci zhlédnout také všechna čtvrtfinálová utkání. Na semifinále budou vstupenky k dispozici za 290 korun, zápas o bronz vyjde fanoušky na 350 korun a finálový duel na 450 korun. Vstupenky na zápasy o udržení v elitní skupině, které se odehrají na ledě OSTRAVAR ARÉNY, se budou prodávat za 90 korun.

Fanouškům, kteří si chtějí užít strhující utkání šampionátu s maximálním komfortem, nabízí organizační výbor VIP hospitality program. Ceny VIP vstupenek začínají na 1480 korunách (vstupenka + voucher do VIP LOUNGE). VIP vstupenky jsou aktuálně k dispozici na všechna utkání šampionátu. Pokud Česká republika postoupí do čtvrtfinále, bude hrát svůj zápas 2. ledna 2020 v 19.00 hod v Ostravě. Dále upozorňujeme, že vstupenky zakoupené prostřednictvím internetu (e ticket) si musí každý fanoušek pro vstup do arén vytisknout!

Vstupenky si mohou zájemci zakoupit online prostřednictvím webových stránek šampionátu 2020.worldjuniors.hockey, případně na pokladnách v prodejních místech Sazky.