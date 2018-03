Čeští brankáři zazářili. Francouz, Kovář i Furch vychytali vítězství

Brankář Pavel Francouz vychytal hokejistům Čeljabinsku vítězný vstup do osmifinále play off Kontinentální ligy. K domácí výhře 4:3 v prodloužení nad... více

Hokejisté Omsku s českým brankářem Dominikem Furchem proklouzli díky gólu přesně minutu před koncem posledního zápasu základní části do play off Kontinentální... více

Původní zpráva Zatím co kalendářní rok 2018 je teprve čerstvě narozeným děckem, jen co skončí svátek pod pěti kruhy, hokejová KHL rozdá poslední vstupenky do play-off, lépe... více