Cizinci v KHL? Bez nich by to nešlo

Dvanáctá sezóna KHL se rozeběhla do ostrého tempa a je velmi zajímavé sledovat, jak jednotlivé týmy začleňují do hry mnohdy značně obměněné sestavy. Jejich nedílnou součástí je i letos velmi početná cizinecká legie, na které to v KHL vždy tak trochu stálo. A co si budeme nalhávat, právě mezinárodní příměs činí ruské kluby více zajímavými. Jak je to vlastně se zastoupením zahraničních hráčů v KHL?

V předchozích 11 sezónách se v KHL odehrálo 8960 zápasů, v nich se představilo 2754 hráčů a zastoupeno bylo 24 zemí. Jen pro zajímavost, jsou to: Rakousko, Bělorusko, Kanada, Čína, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Norsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA.

V některých případech může být toto bádání sporné, hráči jako Kevin Dallman či Brandon Bochenski vlastnili v době prvního podpisu pouze kanadský či americký pas, ale nyní mají také občanství Kazachstánu. Existují i další výjimky. Eduard Lewandowski se narodil v Rusku, ale později se přestěhoval do Německa, kde rovněž získal občanství. Ale abychom poukázali na celkovou geografii ligy, berme tyto příklady pouze jako drobné anomálie.

Co je podstatné? 916 hráčů - tj. 33,26% z celkového počtu všech hráčů, kteří v průběhu let v KHL nastoupili, jsou hráči ze zahraničí.

Následuje seznam zemí podle počtu hráčů: Kanada (236), Finsko (155), Česká republika (144), Slovensko (130), Švédsko (102), USA (91), Chorvatsko (16), Dánsko (8), Slovinsko (7), Čína (6), Norsko (5), Německo, Francie (4), Rakousko, Itálie, Švýcarsko (2), Maďarsko, Izrael (1).

Existuje šest hlavních zemí, které dodávají hráče do KHL, zatímco mnoho ostatních států lze považovat spíše za exotické. V seznamu zahraničních hráčů je 120 brankářů (42,25% z celkového počtu brankářů), 279 obránců (31,74%) a 517 útočníků (32,50%). Jak je možné uhodnout podle čísel, brankáři jsou nejžhavější komoditou mezi mezinárodními hráči.