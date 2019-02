Gagarin tentokrát přistane v Moskvě

Již pojedenácté se rozhořely boje v Play-off KHL a nabízí se otázka, kdo má letos největší šanci uspět. Mezi šestnácti účastníky vyřazovací fáze spatřuji reálně pět týmů, u kterých se dá hovořit o vyšší míře naděje.

Kazaň učinila dost zásadní krok v cestě do našeho top výběru vlastně tím, že toho zas až tak moc neudělala. Udržela téměř celý vítězný tým z minulé sezony, navíc se do skvělé formy rozehrál český útočník Jiří Sekáč, který se stal se třiadvaceti góly osmým nejlepším střelcem ligy. Kazaň se sice nevyvarovala excesům v podobě zbytečných porážek a páté místo v konferenci také není bůhví co, ale v počtu vítězství je pátá nejlepší a hlavně kdo jiný by měl mít zkušenosti s těžkými zápasy v play-off než tým, který má nejvíce trofejí v kapse. Kazaň je stabilní, přesvědčivá a zkušená.

Počítat se letos musí jednoznačně s Avtomobilistem Jekatěrinburg, který se zbavil nálepky týmu produkujícího nekoukatelný hokej a díky sérii mistrovských tahů na přestupovém trhu se stal jedním z nejlepších týmů ligy. Přivedl Nigela Dawese na vrcholu své kariérní výkonnosti, typově ho doplnil několika skvělými hráči, jako jsou Da Costa, Sexton či Paré a pomohl do excelentní formy reprezentačnímu gólmanovi Jakubu Kovářovi. Jediné co se může vymstít, jsou takřka nulové zkušenosti s životem týmu v playoff.

Od Avangardu Omsk nikdo letos velké věci nečekal. Tým je nucený hrát své zápasy kvůli rozsáhlé rekonstrukci haly ve vyhnanství v tři tisíce kilometrů vzdálené Balašiše, daleko od domova, bez možnosti těšit hokejem vlastní fanoušky, kteří nežijí v Moskvě či si nemohou dovolit cestovat dva dny na zápas. Omsk ale jakoby tato skutečnost motivovala k tomu, dělat lidem na dálku radost. Do sezóny vstoupili jestřábi sérii čtrnácti zápasů, během nichž padli pouze jednou. Hrají s velkým klidem a mají dostatečně zkušené mužstvo. V prvním kole ovšem naráží na Kazaň.

Na západě jsou nejlepšími týmy tradičně CSKA Moskva a SKA Petrohrad. Oba prožívají skvělou sezónu a oba mají naprosto reálnou šanci vyhrát titul. Vzhledem ke konstrukci pavouku play-off je velmi pravděpodobné, že se oba potkají ve finále Západní konference.

Podle mého názoru to bude CKSA které nejenže vyhraje tuto bitvu bývalých armádních gigantů, ale také poprvé ve své historii získá Gagarinův pohár. Moskvané nedisponují týmem plným hvězd tak, jako SKA. Naopak je to mužstvo pracantů, ze kterých svým jménem začíná výrazněji vystupovat snad jen Kirill Kaprizov. Ale týmovost, neskutečná pracovitost a touha vítězit dělá z CSKA mašinu na úspěchy.

Vše stojí na suverénně nejlepších gólmanech ligy a propracované defensivě. CSKA prožilo v sezoně etapu, ve které prohrálo pouze jediný zápas ze třiceti. V plné třetině všech zápasů v základní části CSKA nedostalo gól a tým už je dostatečně zkušený na to, aby tentokrát v klíčových bitvách neprohrál tak, jako v minulosti. CSKA je letos favoritem číslo jedna