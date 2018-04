Měl mít po sezoně, přesto si Sekáč zřejmě v KHL zahraje finále.

Útočník Martin Nečas loňskou cestu hokejistů Komety Brno za titulem nedotáhl až do finále. Před vrcholem sezony si jej vyžádal tehdejší trenér reprezentační... více

Hokejista Jiří Polanský se narodil v Brně a až do mladšího dorostu hrál za Kometu, než odešel do Třince. Přiznal, že ve svých šestnácti letech ani nevěděl, kde... více

Juniorský šampionát

Hokejová osmnáctka se chce na MS vklínit mezi favority

V nejsilnějším možném složení odletí v noci na sobotu do dějiště mistrovství světa hráčů do 18 let hokejová reprezentace. Trenér David Bruk má v kádru i pětici... více