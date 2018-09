Sekáč nasměroval v KHL Kazaň k vydřené výhře nad outsiderem

Český hokejový útočník Jiří Sekáč nasměroval úvodním gólem zápasu mistrovskou Kazaň k vítězství 3:2 v dnešním utkání KHL proti Novosibirsku. Sekáč se prosadil potřetí v sezoně, skóre otevřel už ve čtvrté minutě a Ak Bars slavil třetí výhru za sebou, ačkoliv v zápase dvakrát přišel o vedení. Na branku Kanaďana Roba Klinkhammera z úvodu třetí třetiny už ale hosté nedokázali odpovědět a po deseti utkáních stále čekají na první bod v soutěži.

V dresu Chabarovsku se poprvé v sezoně gólově prosadili útočník Tomáš Filippi a obránce Jan Kolář, na vítězství na ledě Omsku to ale nestačilo. Favorizovaní domácí vyhráli 4:3 v prodloužení, rozhodující gól dal českému brankáři Liboru Kašíkovi Sergej Širokov 50 sekund před koncem nastavení. Byla to 57. střela Avangardu proti 21 pokusům soupeře.

Filippi se trefil poprvé po návratu do KHL. V minulé sezoně předčasně skončil v Magnitogorsku kvůli problémům se zády a závěr ročníku odehrál v Liberci. Skóroval už ve 3. minutě z brejku, do kterého ho vyslal Tomáš Zohorna. Kolář ve druhé třetině vrátil hostům dvougólový náskok, přesto to Amuru stačilo jen na bod.