Letošní Hlinka Gretzky Cup byl kvůli pandemii koronaviru zrušen

Srpnový turnaj hokejistů do 18 let Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu a Red Deeru byl kvůli pandemii koronaviru zrušen. Kanada ho měla hostit podruhé v historii. Někdejší Pacifický či Světový pohár a později Memoriál Ivana Hlinky poprvé přivítala předloni. Do kolébky hokeje se prestižní turnaj vrátí opět až v roce 2022.

"Zdraví a bezpečnost hráčů, členů realizačních týmů, rozhodčích, fanoušků, dobrovolníků a veřejnosti vůbec jsou pro Hockey Canada prioritou," uvedli v tiskové zprávě zástupci kanadské asociace.

"Ačkoli bylo obtížné takové rozhodnutí učinit, domníváme se, že vzhledem k nejistotě, která panuje, bylo přijato v nejlepším zájmu všech zúčastněných," doplnili. Hrát se mělo od 3. do 8. srpna.

Zrušený turnaj nemění dohodu z listopadu 2016, že vedle tradičních pořadatelů České republiky a Slovenska bude Kanada hostit turnaj po roce 2018 a letošním zrušeném ročníku opět až v roce 2022.

"Hockey Canada, Český hokej a SZĽH se současně domluvily, že v roce 2021 proběhne turnaj - jak bylo plánováno - v České republice a na Slovensku a v roce 2022 v Kanadě," uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Česká republika se v pořádání střídala v letech 1997 až 2001 se Slovenskem a od roku 2002 hostily turnaj obě země společně. Soutěž se hraje za účasti osmi zemí - Česka, Slovenska, Kanady, Spojených států amerických, Ruska, Finska, Švédska a Švýcarska. Nejúspěšnější je s 22 triumfy Kanada, čtyřikrát vyhrálo Rusko (bývalý Sovětský svaz) a jednou Česko, Švédsko a USA.