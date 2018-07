Měl být hvězdou, v NHL to nepotvrdil. Vrací se do Ruska

Ruský hokejista Nail Jakupov se stal v roce 2012 jedničkou draftu do NHL a v Edmontonu si od něj slibovali velké věci. Svůj potenciál ale nikdy nenaplnil, v nejlepší hokejové lize prošel ještě St. Louis a Coloradem a nakonec se rozhodl vrátit do rodné země. V nové sezoně bude oblékat dres Petrohradu.

Podobně jako letos nebylo před šesti lety pochyb o tom, kdo se stane jedničkou draftu do NHL. Ruský útočník Nail Jakupov zářil na mládežnických mistrovství a v OHL zvládl během jediného roku přes sto bodů. Jako první si tehdy z mladíků vybíral Edmonton, který tehdy patřil k nejhorším celkům celé NHL a doufal, že se to rychle změní. A právě Jakupov měl být tím, kdo tradičnímu týmu pomůže vzhůru.

První sezona v NHL nebyla z pohledu Jakupova vůbec špatná. Vzhledem k výluce odehrál osmačtyřicet utkání, během kterých posbíral 31 bodů a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem v týmu.

Očekávané zlepšení se ovšem nekonalo. Během následujících tří let se ruský forvard jen jednou dostal přes třicet kanadských bodů, a to navíc jen těsně. Nebylo tak divu, že se ho v Edmontonu zbavili. Restart v St. Louis ani v Coloradu se ale nepovedl a po vypršení smlouvy u Avalanches opadl i zájem ostatních klubů v NHL. Jakupovovi tak nezbývalo nic jiného, než sbalit výstroj a vrátit se do Ruska.

Při pohledu na draft v roce 2012 se najdou hráči, kteří byli vybráni daleko za ruským talentem a zároveň si dokázali v NHL udělat mnohem lepší jméno. Je mezi nimi i jeden Čech, jako sedmnáctý šel na řadu Tomáš Hertl, který v San Jose patří k lídrům a za menší počet utkání posbíral o více než třicet bodů více.

Přestože ročník 2012 nebyl na talenty příliš plodný, našly se i opravdové hvězdy, mezi které se však Jakupov řadit nemůže. Osobnostmi NHL se už stali například Filip Forsberg, Alex Galchenyuk nebo Andrej Vasilevskij. Pozadu nezůstali ani Morgan Rielly, Jacob Trouba, Shayne Gostisbehere nebo Teuvo Teräväinen.

Není vyloučeno, že se ještě někdy neukáže v zámoří, momentálně má však dveře prakticky zabouchnuté. V KHL by musel zářit a být delší dobu mezi nejlepšími hráči soutěže a doufat, že si ho někdo všimne. Vždyť třeba Radulov byl třikrát nejproduktivnějším hráčem KHL a stejně mezi manažery v NHL nepatřil k atraktivnímu zboží.