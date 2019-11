Nakopl mě do zad, bil i další hráče, popsal zvláštní praktiky Jordán

Hokejový trenér Bill Peters, kterého jeho klub Calgary Flames i vedení NHL vyšetřují kvůli údajným rasistickým urážkám svěřence tmavé pleti, nebude na střídačce v dnešním utkání v Buffalu. Na chování čtyřiapadesátiletého kanadského kouče si v úterý stěžoval i český obránce Michal Jordán, který uvedl, že ho Peters během společného působení v Carolině fyzicky napadl.

Peterse obvinil z rasismu jeho bývalý svěřenec nigerijského původu Akim Aliu. Kouč o něm údajně několikrát mluvil jako o negrovi při působení v ročníku 2009/10 v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks.

Případem se začalo zabývat vedení Calgary a generální manažer Brad Treliving uvedl, že Peters nebude koučovat tým v dnešním duelu v Buffalu. Jeho roli převezme asistent Geoff Ward, který už místo něj vedl úterní trénink. "Takové chování, ke kterému údajně docházelo, je odporné a nepřijatelné," uvedla NHL, která nehodlá případ dále komentovat, než ho prověří detailněji.

Proti kouči, jenž je považován za žáka nedávno odvolaného trenéra Toronta Mikea Babcocka, po Aliuovi vystoupil i český reprezentant Jordán. Současný hráč Chabarovsku označil na twitteru Peterse za nejhoršího trenéra, s nímž se setkal, a uvedl, že ho jednou během zápas kopl a jiného hráče uhodil do hlavy.

1) Never wish anything bad to the person but you get what you deserve Bill.After years making it to the NHL had experience with the worst coach ever by far.Kicking me and punching other player to the head during the game...