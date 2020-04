Nečas si doma vybudoval posilovnu a má i plochu na střílení

Hokejista Martin Nečas si v době přerušení NHL kvůli šíření nového typu koronaviru vybudoval po návratu do Žďáru nad Sázavou provizorní domácí posilovnu. Navíc má i plochu na střílení, aby mohl cvičit s hokejkou. První, byť necelou sezonu v NHL coby stabilní člen útoku Caroliny hodnotí Nečas kladně a věří, že do budoucna má s Hurricanes díky mladému jádru týmu šanci na zisk Stanley Cupu.

"Kondiční kouč Miloš Peca mi vždycky posílá tréninky. S tátou jsme to doma vybavili, takže na trénování je to v pohodě. Trénuju všechno doma na zahradě nebo v garáži, kde mám udělanou posilovnu. Mám tam i nějakou plochu na střílení, aspoň si tam můžu hrát trochu s hokejkou. Uvidíme, jak to půjde dál, jestli sezona bude pokračovat," řekl Nečas v rozhovoru s ČTK.

Návrat domů nebyl z logistického hlediska jednoduchý. "Čtyři pět dní jsem chtěl letět domů a hledali jsme nějaký spoj, kudy se dostat zpátky. Jediná cesta z Evropy do Česka byla z Dublinu. Ten let byl úplně plný a létalo to jenom jednou za týden, takže jsem se rozhodl, že poletím do Frankfurtu, a odtamtud jsem jel autem pět hodin domů. Bylo to trošičku komplikované, ale nakonec to dopadlo dobře," vylíčil jednadvacetiletý útočník.

Pobyt doma si vychutnává. "Jsem tady s rodinou, užívám si to. V pátek mi skončila karanténa, takže jsem teď zase konečně mohl vidět nějaké kamarády, co jsem třeba neviděl celý rok. Jsem rád, že můžu strávit nějaký čas s rodinou a kamarády," prohlásil dvojnásobný extraligový mistr s brněnskou Kometou.

Před přerušením NHL nasbíral v 64 zápasech 36 bodů (16+20). V bodování nováčků mu to stačilo na sedmé místo. "Bylo to docela dobré. Čím šla sezona dál, tak jsem se cítil líp a líp. Pak už jsem dostal trošku větší porci ice timeu, hrál jsem pak ke konci ve druhé lajně. To bylo pozitivum. Pro nováčky platí, že čím hrajete víc zápasů, tak se cítíte líp a líp. Tak jsem to měl i já," konstatoval Nečas.

Neunavil ho ani náročný program. "Po fyzické stránce jsem byl na tom docela v pohodě, nebyl to žádný problém. Od toho roku, co jsem byl v AHL, se to celkově hodně zlepšilo. Vždycky je potřeba pracovat na všem, vždycky se člověk může zlepšovat úplně ve všem. Teď je to spíš takové udržování, abych z toho nevypadl," řekl Nečas, který v minulém ročníku vyhrál s farmářským celkem AHL Charlotte Checkers Calder Cup.

Dařilo se i Carolině, za niž chytá Petr Mrázek. "Minulý rok měli kluci výbornou sezonu, v play off hráli výborně a došli do finále Východní konference. Škoda, že se to letos přerušilo, sezona nebyla špatná. Určitě jsme měli časy, kdy to nebylo úplně nejlepší, ale vždycky jsme se probojovali zpátky a před pozastavením NHL jsme skončili na play off místě. To bylo dobré," uvedl Nečas.

V mužstvu vidí velký potenciál. "Určitě máme hodně perspektivní tým do budoucna. Náš tahoun je Sebastian Aho, ročník 97. Plus je tam Teuvo Teräväinen, který je taky mladý. Je tam Andrej Svečnikov, který je ještě o rok mladší než já. Dobrých mladých hráčů je hrozně moc a pár jich ještě máme na farmě. Celkově vypadá tým dobře. Čím starší budou tito hráči, tím budou ještě lepší. Doufám, že budeme bojovat o Stanley Cup," prohlásil český reprezentant.

Jestli to ale bude letos, je zatím nejisté. NHL je přerušená na neurčito od 12. března. Do konce základní části zbývá mužstvům odehrát 11 až 14 zápasů. Ročník by se mohl dohrát v létě a možná bude rovnou pokračovat vyřazovacími boji.

"Můj agent (Jiří Hamal) mi zrovna dneska posílal e-mail z Ameriky, že je možnost, že bude hrát play off 24 týmů. Těch variant je hrozně moc. V Americe je to v nejhorší fázi, takže zatím to nevypadá, že by to mělo být. Uvidíme, třeba se bude hrát play off v červenci, srpnu. Úplně do toho nevidím, v NHL rozhodují vyšší hlavy. Bude to zajímavé, jestli po tříměsíční pauze začneme play off," konstatoval Nečas.

Téměř jistě by se hrálo bez fanoušků. "Bylo by to hodně divné. Nejen NHL, ale i ostatní sporty berou hrozně peněz z televizních práv, takže na tom by se vydělávalo. Ale hokej bez fanoušků je divný, bylo by to jako na tréninku. Bylo by to zajímavé play off," řekl Nečas.

Se spoluhráči by přišel o originální pozápasové oslavy, které Carolina v poslední době dělá po každém domácím vítězství. "Kluci to vymysleli minulý rok. Začalo se a dodržuje se to. Ne že bychom dělali pokaždé něco jiného, ale vždycky se snažíme vymyslet třeba jednou dvakrát za měsíc novou oslavu, protože čím víc vyhráváme, tím je těžší vymyslet něco originálního. Kdybychom hráli bez fanoušků, tak aspoň nemusíme nic vymýšlet," uvedl Nečas.