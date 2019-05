Boston začal boj o Stanley Cup úspěšně, Češi vyšli naprázdno

Boston Bruins - St. Louis Blues 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Branky a nahrávky: 23. C. Clifton (Kuraly, Nordström), 33. McAvoy, 46. Kuraly (Acciari, Chára), 59. Marchand - 8. B. Schenn (Schwartz, Bouwmeester), 21. Tarasenko (B. Schenn). Rozhodčí: Kozari, Sutherland - Racicot, Devorski. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 38:20. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. M. Johansson, 3. C. Clifton (všichni Boston). Stav série: 1:0. Sestavy: Boston: T. Rask - McAvoy, Chára, Carlo, Krug, C. Clifton, Grzelcyk - Pastrňák, Bergeron, Marchand - Backes, Krejčí, DeBrusk - Heinen, Coyle, M. Johansson - Acciari, Kuraly, Nordström. Trenér: Bruce Cassidy. St. Louis: Binnington - Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, C. Gunnarsson - Tarasenko, B. Schenn, Schwartz - D. Perron, Ryan O'Reilly, Blais - Thomas, Bozak, Maroon - A. Steen, Sundqvist, Barbašev. Trenér: Craig Berube.