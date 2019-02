Buffalo zdolalo Washington, Reinhart vstřelil hattrick

Buffalo - Washington 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Branky: 13., 46. a 60. S. Reinhart, 4. Pominville, 40. Dahlin - 23. Ovečkin, 45. Burakovsky (Kempný). Střely na branku: 38:33. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. C. Hutton, 3. Eichel (všichni Buffalo). New York Rangers - New Jersey 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) Branky: 9. a 60. R. Strome, 5. Vesey, 15. Kreider, 52. Skjei - 43. Agostino, 53. A. Greene. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.371. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Zibanejad, 3. Vesey (všichni Rangers).