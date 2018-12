Češi pálili v zámoří ostrými, trefili se hned čtyři

Útočník David Pastrňák se ve čtvrtečním utkání NHL podílel na všech třech gólech Bostonu. Výhru 3:1 nad Anaheimem režíroval brankou a dvěma asistencemi. Po jeho přihrávce skóroval David Krejčí, který si připsal 600. bod v soutěži. Jakub Voráček přispěl gólem k vítězství Philadelphie 2:1 nad Nashvillem.

Ondřej Palát překonal brankáře Davida Ritticha a s Tampou Bay porazil Calgary 5:4 po samostatných nájezdech. Český gólman kryl 32 střel a v rozstřelu pět ze sedmi nájezdů. David Kämpf asistoval u dvou branek Chicaga, které zvítězilo v Dallasu 5:2.

Boston se v pasáži od 29. do 46. minuty dostal do třígólového trháku. První dvě branky padly v dobře sehraných přesilových hrách a skóre otevřel 22. zásahem v sezoně Pastrňák střelou bez přípravy z levého kruhu. Havířovský rodák byl poté součástí kombinace, kterou do odkryté branky zakončil Torey Krug. Krejčí se trefil po přihrávce Pastrňáka zpoza pravého kruhu a bodoval v osmém utkání za sebou (5+6).

"Byl jsem připravený na střelu z první," uvedl Krejčí. "Pasta mi přihrál přímo na čepel. Někdy ale musíme mít také štěstí, protože jsem střílel z větší vzdálenosti. Jsem rád, že to prošlo, byl to pro náš tým velmi důležitý gól," dodal.

Dvaatřicetiletý Krejčí spojil celou kariéru v NHL s Bostonem, v jehož dresu nasbíralo 600 bodů dosud jen devět hráčů. Rodák ze Šternberka je desátý s bilancí 181 gólů a 419 asistencí. "Je to krásné číslo. Měl jsem velké štěstí, že jsem nastupoval s opravdu dobrými hráči. Je to i jejich zásluha," uvedl Krejčí, jehož aktuální bodová série souvisí i se zařazením do elitní formace k Pastrňákovi a Bradu Marchandovi.

Patrice Bergeron, na jehož místě Krejčí zaskakuje, už ale doléčil zranění a měl by se vrátit do středu prvního útoku. "Jsem šťastný, že tohle není moje práce a že nemusím o tom rozhodovat," řekl s úsměvem Pastrňák. "Oba jsou skvělí hráči. Nemyslím na to, s kým budu hrát další zápas," dodal.

"Bude to těžké, ale velmi vítám, že budu mít Bergyho zpátky, a tak na to nahlížím. Ať už dám do první formace Kreche nebo Bergyho, jsme lepším týmem," podotkl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Voráček měl při zakončení snadnou práci. Gólman Nashvillu Pekka Rinne neudržel střelu Radka Gudase od modré čáry, Sean Couturier se neukvapil a místo dorážky přihrál úplně volném českému hráči, který puk pohodlně doklepl do prázdné branky. Philadelphia vyhrála i druhý zápas pod trenérem Scottem Gordonem. Dvacetiletý gólman Carter Hart, který v minulém zápase debutoval v NHL, zneškodnil 31 střel.

"On je tím hlavním důvodem, že jsme oba zápasy vyhráli," řekl Voráček o Carterovi, jemuž kryl opět záda Michal Neuvirth. "Hrajeme i trochu jinak. Zlepšili jsme se v obraně, vytváříme si spoustu šancí. To je dobrá zpráva do budoucna. V téhle hře musíme pokračovat," dodal kladenský odchovanec, jemuž chybí jen bod, aby také pokořil šestistovku (184+415).

Stejně jako Voráček skóroval z jednoduché pozice i Palát. Český útočník doklepl volný puk v brankovišti do prázdné branky a vstřelil úvodní gól zápasu. Calgary sice ještě v první třetině třemi zásahy výsledek otočilo, ale v 56. minutě už zase prohrávalo 3:4. Bod kanadskému týmu zařídil v 58. minutě Johnny Gaudreau.

Rittich, který chytal od úvodní minuty počtvrté za sebou, inkasoval čtyři góly v základní hrací době poprvé v sezoně. Český gólman ale v dramatickém rozstřelu dlouho držel naděje Calgary na výhru. Sice pustil hned úvodní nájezd, při němž ho překonal Victor Hedman střelou k tyči, poté ale z dalších pěti pokusů neinkasoval. Vyzrál na něj až v sedmém kole J.T. Miller ranou nad lapačku a zajistil tím lídrovi soutěže bonusový bod.

Výhru nevychytal ani Petr Mrázek, který s Carolinou podlehl doma Detroitu 1:4. Český brankář v souboji proti svému bývalému klubu pustil tři góly z 23 střel, čtvrtý přidali Red Wings v power play. Hosté odskočili z 1:1 na 3:1 po dvou tečích, na které neměl Mrázek šanci zareagovat.

Uzdravil se Dominik Simon, který se po téměř měsíční absenci opět objevil v základu Pittsburghu a radoval se z výhry 2:1 nad Nashvillem. České trio Radim Šimek, Tomáš Hertl a Lukáš Radil vyšlo po minulých bodových hodech naprázdno a se San Jose podlehlo Winnipegu 3:5. V dresu vítězů se blýskl hattrickem Nikolaj Ehlers.