Češi zářili v zámoří. Kaše dal dva góly, trefili se i Hertl a Zacha

New Jersey - Carolina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky: 40. Zacha, 60. A. Greene (Zacha). Střely na branku: 30:37. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Zacha, 3. Bratt (všichni New Jersey). Calgary - Vancouver 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1) Branky: 15. Jankowski, 29. Hamonic - 6. Boeser, 32. Elias Pettersson, 64. Edler. Střely na branku: 33:27. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 63:06 minut, inkasoval třikrát ze 27 střel a měl úspěšnost zákroků 88,9 procenta. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Vancouver), 2. Jankowski (Calgary), 3. Elias Pettersson (Vancouver). Los Angeles - Vegas 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Branky: 20. Kopitar - 5. W. Carrier, 33. Tuch, 44. W. Karlsson, 58. Stastny. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Schmidt, 3. W. Karlsson (všichni Vegas). Edmonton - San Jose 4:7 (1:2, 0:2, 3:3) Branky: 7. a 60. McDavid, 51. C. Jones, 57. Draisaitl - 27. a 49. Couture, 43. a 55. M. Karlsson, 7. Donskoi (Hertl), 11. Hertl, 39. E. Karlsson. Střely na branku: 26:40. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Couture (oba San Jose), 3. C. Jones (Edmonton). Buffalo - Boston 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) Branky: 5. Scandella, 26. Johan Larsson - 10. Acciari, 58. DeBrusk (Pastrňák), 64. Kuraly. Střely na branku: 28:42. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. DeBrusk (oba Boston), 3. Scandella (Buffalo). Toronto - NY Islanders 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) Branky: 23., 25. a 31. Barzal, 10. Filppula. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.514. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Lehner, 3. Pulock (všichni NY Islanders). Ottawa - Washington 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Branky: 25. Colin White, 57. Mark Stone - 8. T. Wilson, 17. Lewington, 22. Bowey. Střely na branku: 33:24. Diváci: 16.808. Hvězdy zápasu: 1. Lewington (Washington), 2. B. Tkachuk (Ottawa), 3. T. Wilson (Washington). Tampa Bay - Montreal 6:5 (2:3, 2:2, 2:0) Branky: 50. a 59. Erne, 15. Gourde, 18. Stralman, 28. Kučerov, 29. Tyler Johnson - 10. a 34. A. Shaw, 11. Agostino, 18. Jordie Benn, 33. Kulak. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Erne, 2. Gourde (oba Tampa Bay), 3. A. Shaw (Montreal). Florida - Philadelphia 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Branky: 54. Hoffman, 59. Huberdeau - 2. Gostisbehere. Střely na branku: 36:35. Diváci: 15.737. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Reimer (oba Florida), 3. Hart (Philadelphia). St. Louis - Pittsburgh 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) Branky: 35. D. Perron - 1. Crosby, 26. Riikola, 28. Aston-Reese, 30. Letang, 44. Guentzel, 44. Malkin. Střely na branku: 31:30. Diváci: 17.475. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Letang, 3. Kessel (všichni Pittsburgh). Nashville - NY Rangers 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Branky: 9. a 31. Bonino, 25. Fiala - 24. a 48. J. Fast, 3. Kreider, 45. M. Staal. Střely na branku: 37:22. Diváci: 17.673. Hvězdy zápasu: 1. J. Fast (NY Rangers), 2. Fiala, 3. Bonino (oba Nashville). Dallas - Detroit 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) Branky: 32. a 35. Radulov, 26. Comeau (Faksa), 41. T. Pitlick (Faksa), 43. J. Spezza - 44. D. Larkin. Střely na branku: 42:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Radulov, 2. Comeau, 3. Faksa (všichni Dallas). Colorado - Chicago 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1) Branky: 18. Rantanen, 39. MacKinnon - 10. a 61. P. Kane, 2. DeBrincat. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.028. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Rantanen (Colorado), 3. Delia (Chicago). Anaheim - Arizona 4:5 v prodl. (2:1, 2:3, 0:0 - 0:1) Branky: 1. a 33. O. Kaše, 14. Sprong, 21. Henrique - 20. Ekman-Larsson, 29. Ch. Fischer, 34. Cousins, 35. Chychrun, 61. N. Schmaltz. Střely na branku: 41:30. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. N. Schmaltz (Arizona), 2. O. Kaše, 3. N. Ritchie (oba Anaheim). Winnipeg - Minnesota 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Branky: 48. Laine - 10. Bartkowski, 23. Coyle, 60. Fehr. Střely na branku: 27:25. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Jordan Greenway (oba Minnesota), 3. Hellebuyck (Winnipeg).