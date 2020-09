Dallas rozhodl v prodloužení, nad Vegas v play off vede

Hokejisté Dallasu porazili ve čtvrtečním utkání NHL Vegas 3:2 v prodloužení a v semifinálové sérii play off se ujali vedení 2:1 na zápasy. Rozhodující branku vstřelil v 61. minutě ruský útočník Alexandr Radulov, který se prosadil v letošních vyřazovacích bojích již poosmé. Polovina z jeho zásahů byla navíc vítězných.

Ve třetím finále Západní konference se na první gól čekalo až do 40. minuty, kdy se prosadil Jamie Oleksiak. Kanadský obránce proměnil samostatný únik a poslal Stars do vedení. Švédský gólman Robin Lehner v brance Vegas inkasoval po 171 minutách a 27 sekundách. V předchozích dvou startech dotáhl tým k vítězství s čistým kontem.

Shea Theodore vyrovnal ve 44. minutě při početní výhodě, jenže už v čase 47:34 vrátil Jamie Benn vedení na stranu Dallasu. Kapitán Stars se gólově prosadil poprvé po čtyřech zápasech. Mark Stone ale v 53. minutě tečoval střelu Alexe Tucha a poslal zápas do prodloužení.

Skvělý brankář, pochválil soupeře kouč Vegas

Střídačka Dallasu se ještě snažila branku odvolat trenérskou výzvou kvůli kontaktu clonícího Stonea s brankářem Antonem Chudobinem, ale marně. "Nemám k tomu moc co říct, byl jsem mimo brankoviště, proto gól platil," řekl Chudobin, který si připsal 38 zásahů a byl nejdůležitější postavou Stars.

"Ve třetí části jsme kontrolovali hru a měli převahu, v posledních pěti minutách jsme mohli několikrát rozhodnout, ale soupeře podržel výborně chytající brankář," komentoval trenér Vegas Peter DeBoer třetí třetinu, kterou jeho tým vyhrál na střely drtivým poměrem 18:4.

V prodloužení hráči Golden Knights nenavázali na výborný výkon ze třetí části a už po 31 sekundách inkasovali z hole Radulova, jenž se trefil dokonale přesně. "Dostal jsem se do dobré rychlosti, Joe Pavelski mi parádně nahrál a já se štěstím prostřelil Lehnera," popsal rozhodující moment ruský útočník, jehož střele pomohla do sítě tyčka.

"Je to frustrující, ale na dnešní zápas musíme rychle zapomenout. Dallas jsme přehráli, ale bohužel jsme to celé nedovedli do vítězného konce. Nezbývá nám, než se soustředit na čtvrté utkání," litoval prohry útočník Vegas Tuch.

Naopak hráči Dallasu byli s výsledkem i výkonem spokojeni a pochvalovali si vydřené vítězství. "Dnes to byl typický play off zápas. Stalo se spousta neočekávaných věcí a fanoušci (u televize) si přišli na své. Je výborné, že jsme se i přes tlak Golden Knights v závěru nevzdali a dokázali rozhodnout v prodloužení. Odvedli jsme výborný týmový výkon, ale za výhru vděčíme hlavně brankáři Chudobinovi," připustil střelec úvodní branky Oleksiak.