Další zápasy odloženy, NHL se kvůli protestům nehraje

Kvůli protestům proti rasismu a policejnímu násilí se nebudou hrát ani páteční zápasy play off NHL, ve kterých proti sobě měli nastoupit hokejisté Bostonu s Tampou Bay a Dallasu s Coloradem. O náhradních termínech zatím rozhodnuto nebylo.

Už dříve byly odloženy čtvrteční zápasy Philadelphie - New York Islanders a Vegas - Vancouver. Vedení zámořské soutěže doufá, že program vyřazovacích bojů, které se kvůli pandemii koronaviru konají v Torontu a Edmontonu, se znovu rozjede nejpozději v sobotu.

Na protest proti nedělnímu incidentu ve Wisconsinu, při kterém policie postřelila černocha, se druhým dnem nehrálo ani play off NBA, MLB odložila sedm zápasů a zastavily se i další americké profesionální soutěže MLS nebo WNBA. Řada týmů amerického fotbalu zase odvolala tréninky na novou sezonu.

"I go to war with these guys and I hate their guts on the ice, but I couldn't be more proud of these guys."



Golden Knights forward Ryan Reaves spoke after NHL players decided it would be best to not play games on Thursday and Friday.



(via @GoldenKnights)pic.twitter.com/pq7nNL3oKn