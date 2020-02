Edmonton trpí, play-off v ohrožení. McDavid bude týdny mimo hru

Jako po tvrdém direktu do obličeje. Asi tak se cítil snad každý fanoušek Edmontonu poté, co se dozvěděl dobu absence Connora McDavida. Kapitán týmu a hvězda NHL může chybět kvůli zraněné noze až do začátku března. Udrží se Oilers na příčkách zaručující play-off?

Jeho absence může být v nabité západní konferenci klíčový faktor. O postup do vyřazovacích bojů hraje reálně stále dvanáct týmů, přičemž jich postupuje osm. Anaheim, San Jose a Los Angeles už jen dohrávají sezonu a připravují se na tu další.

Pacifická divize, kam Edmonton spadá, je natřískaná jako dlouho ne. První Vancouver a pátou Arizonu dělí jen tři body (článek byl psán ve středu), jistou místenku do bitvu o Stanley Cup mají přitom jen tři týmy. Olejáři po důležité výhře nad Chicagem okupují druhou pozici, jen bod ztrácí na vedoucí Kosatky.

Pro mužstvo z kanadské provincie Alberta se jednalo o solidně rozjetý ročník. McDavid s kolegou Leonem Draisaitlem vévodí osobním statistikám celé soutěže a jsou to hlavně oni dva, kdo se starají o pravidelný přísun bodů. Jenže teď je vše jinak. Německému tahounovi vypadl parťák.

Na hokejistu, jenž je první v kanadském bodování NHL právě před McDavidem a Davidem Pastrňákem, nyní spoléhá nejen kouč Dave Tippett, ale hlavně celá fanouškovská základna Edmontonu. Očekává se, že jeho dosavadní průměrný icetime, který činí 22 minut a 28 sekund, se ještě navýší. Je možné, že bude atakovat hranici pětadvaceti minut na zápas. Což je na útočníka takřka magické číslo.

Zraněné koleno jako strašák

Jinak to ale nejspíše nepůjde. McDavid si v utkání proti Nashvillu zranil stehenní sval, když schytal ránu od obránce Danteho Fabbra. Dle lékařů bude mimo hru dva až tři týdny. A i když jsou si v klubu jisti, že déle nucená pauza trvat nemůže, rozhodně nebudou chtít návrat kanadské modly uspěchat. Na konci loňské sezony si totiž McDavid vážně zranil koleno a téměř celou předsezonní přípravu věnoval rekonvalescenci. Tělo kapitána mužstva si za poslední měsíce užilo své, a tak je důležité nic nezanedbat a vrátit se na led v plně připraveném stavu.

První duel bez muže s číslem 97 na zádech hráči Oilers zvládli skvěle. Doma přestříleli Chicago a činil se právě německý machr. Draisaitl zapsal čtyři body za gól a tři asistence.

Udrží si čtyřiadvacetiletý rodák z Kolína nad Rýnem formu? To se uvidí. Pokud se ale původní předpověď vyplní, McDavid by mohl Edmontonu chybět až dvanáct zápasů.

Fanoušci se můžou jen modlit, aby to nebylo oněch osudových dvanáct utkání celé sezony. Sezony, která byla do zranění hvězdného kapitána parádně rozjetá.