Faksa dal gól Francouzovi a pomohl v NHL Dallasu k vítězství

Český hokejový útočník Radek Faksa překonal ve druhém utkání semifinále Západní konference NHL Pavla Francouze v brance Colorada a pomohl Dallasu k výhře 5:2. Centr Stars vstřelil druhý gól v letošním play off a bodoval ve třetím utkání za sebou, jeho tým se ujal vedení 2:0 na zápasy. New York Islanders porazili v prvním utkání semifinálové série Východní konference Philadelphii 4:0.

V brance Colorada při zranění Philippa Grubauera nastoupil Francouz a Avalanche s novým mužem v brankovišti začali výborně. V 7. minutě otevřel přesilovkovým gólem skóre Nathan MacKinnon, který bodoval v každém z deseti odehraných zápasů po restartu soutěže. Těsně před půlkou zápasu se opět v početní výhodě prosadil Mikko Rantanen.

Dallas ale ztrátu rychle smazal a do konce druhé třetiny skóre otočil na 4:2. Colorado si ve třetí části nevypracovalo žádnou gólovou příležitost, naopak Dallas si v závěru pojistil výhru gólem do prázdné branky. "V sezoně jsme otočili několik zápasů a je to důkaz, že se nikdy nevzdáváme. Je výborné, že se nám takový obrat podařil i v play off," radoval se střelec prvního gólu Stars Joe Pavelski.

Francouz nastoupil do třetího utkání play off NHL v kariéře a ani napotřetí neuspěl. "Je to šance, o které jsem snil. Záleží jen na mně, s jakou zodpovědností k ní přistoupím. Teď pomůžu týmu vyhrát další čtyři utkání. Můj cíl je vítězit a dotáhnout mužstvo k postupu," řekl český brankář.

Výhra Islanders

Hlavní zásluhu na výhře Islanders nad Philadelphií měl výborně chytající brankář Semjon Varlamov, který kryl všech 29 střel a podruhé za sebou ve vyřazovací části udržel čisté konto. "V defenzivě hrajeme výborně, kluci přede mnou odvádějí neskutečnou práci. Je fajn připsat si druhé čisté konto za sebou, ale o to teď vůbec nejde. Hrajeme play off a pro mě je důležitá pouze výhra," řekl ruský gólman.

Islanders rozhodli o výsledku ve třetí třetině, v níž třemi brankami zlomili odpor soupeře. Vítěznou branku dal Andy Greene, který se v 37 letech a 299 dnech stal druhým nejstarším střelcem newyorského týmu v play off.

"V hokejovém životě toho zažil spoustu, odehrál několik velkých zápasů a jeho zkušenosti jsou pro nás nesmírně důležité," řekl o Greeneovi střelec třetího gólu Anders Lee.

Útočník Jakub Voráček, jediný Čech v utkání, si připsal jeden střelecký pokus.