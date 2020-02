Francouz vychytal první nulu, zabodoval i další Čech

Hokejový brankář Pavel Francouz vychytal v NHL poprvé čisté konto, na ledě Anaheimu zneškodnil 26 střel a dovedl Colorado k výhře 1:0. U jediné branky asistoval Martin Kaut, který si připsal premiérový bod v soutěži. David Pastrňák přispěl dvěma asistencemi k výhře Bostonu 4:3 v Calgary. Petr Mrázek inkasoval čtyři góly z 35 střel a s Carolinou podlehl New Yorku Rangers 2:5. Vítězství hostů podpořil jednou asistencí Filip Chytil.

Francouz oslavil stylově novou dvouletou smlouvu, kterou v den utkání podepsal. "Tento den si budu vždy pamatovat. Přihodilo se mi hodně dobrých věcí. Nemyslím si ale, že se na mém výkonu nějak podepsal nový kontrakt a že mám proto první nulu. Je to dáno tím, že chytám více, a to se člověk cítí lépe," vysvětlil Francouz, který při zranění Philippa Grubauera chytal ve třetím utkání za sebou.

Český gólman si připsal první nulu v 27. utkání v NHL. Několikrát měl už čisté konto na dosah, naposledy předchozí zápas. "Minule nám scházely dvě minuty, jsem opravdu velmi šťastný, že jsme to teď dotáhli. Kluci hráli přede mnou jako jeden muž, zblokovali spoustu střel. Dřeli ze všech sil, aby mi pomohli k nule. Děkuju jim," pokračoval.

Francouze v úvodní třetině zachránila tyč a chytil v ní i únik. Jediný gól padl v závěru druhé třetiny. Kaut, který v minulém zápase v soutěži debutoval, zachytil na útočné modré čáře nepřesnou rozehrávku a po jeho pasu se prosadil střelou bez přípravy J. T. Compher. "Martin to celé sehrál parádně," chválil autor gólu Kauta, šestnáctky draftu z roku 2018.

Úvod utkání v Calgary měl divoký průběh. Domácí vedli ve třetí minutě po gólech Mikaela Backlunda 2:0 a v čase 3:23 zvyšoval na 3:1 Johnny Gaudreau, jehož přihrávku si srazil David Krejčí hokejkou do vlastní sítě. Pastrňák si připsal obě přihrávky podobným způsobem - jeho střela se odrazila od zadního mantinelu před branku a Patrice Bergeron puk doklepl za záda Cama Talbota, který dostal přednost před Davidem Rittichem.

Boston po akcích Pastrňáka, který v posledních sedmi zápasech nasbíral jedenáct bodů (5+6) a posunul se na druhé místo produktivity soutěže (43+43), snižoval na 1:2 a 2:3. Úvodních pět branek padlo po šesti minutách a dvanácti sekundách hry. Ještě v první třetině vyrovnal Charlie Coyle a zápas rozhodl na začátku druhé třetiny tečí Brad Marchand.

"Nezačali jsme tak, jak jsme si představovali. Ale ukázali jsme odolnost a oklepali se. Drželi jsme se své hry, rozehráli se a už jsme jim mnoho šancí nepovolili," řekl Bergeron, který dal gól v pátém utkání za sebou. "Oba mí spoluhráči (Pastrňák a Marchand) mi práci hodně usnadňují. Jsme na sebe zvyklí a víme, kde má kdo být. Jen se snažím hrát jednoduše a uvolnit se, aby mi mohli přihrát," dodal.

Rangers otevřeli skóre zásluhou Miky Zibanejada, který překonal Mrázka ze sólového úniku bekhendovým blafákem. Carolina na začátku druhé třetiny vyrovnala, ale poté měl český gólman smůlu, když následující dva góly inkasoval po odrazech od bruslí svých spoluhráčů.

V úvodu závěrečné části zvýšil na 4:1 z přesilové hry Arťom Panarin, u jehož trefy si připsal druhou asistenci Chytil. Domácí ještě snížili, ale Rangers při hře bez gólmana zpečetili výhru. Hostující gólman Igor Šesťorkin si připsal osmou výhru v devátém startu. I díky němu se New York přiblížil na rozdíl čtyř bodů poslednímu postupovému místu do play off, které drží právě Carolina.

Obránce Dallasu Roman Polák obdržel v zápase se St. Louis desetiminutový trest za nesportovní chování. Nejdříve ho sekl Brayden Schenn a český bek oplácel. Situace se stala ve třetí třetině za stavu 0:5, Dallas už jen vstřelil čestný úspěch a s obhájcem Stanleyova poháru prohrál 1:5.

V pátečním programu NHL padly dva hattricky. Jordan Eberle se třemi góly zasloužil o výhru New Yorku Islanders 4:1 nad Detroitem. V sestavě poražených scházeli oba čeští hráči Filip Zadina i Filip Hronek, který před týdnem schytal ránu pukem do obličeje.

Útočník Minnesoty Jared Spurgeon čistým hattrickem otočil zápas v Edmontonu z 2:3 na konečných 5:3. V dresu domácích si připsal gól a přihrávku Leon Draisaitl, který si tím udržel v čele produktivity jedenáctibodový náskok před Pastrňákem.