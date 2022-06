Francouz vychytal ve finále konferencí nulu a stal se první hvězdou zápasu

Brankář Pavel Francouz zastavil ve finále Západní konference play-off NHL při výhře hokejistů Colorada 4:0 nad Edmontonem všech 24 střel hostů a stal se první hvězdou zápasu. Domácí hráči rozhodli zápas v rozmezí 24. až 27. minuty, kdy vstřelili úvodní tři góly, a v sérii vedou 2:0.

Francouz začal minulý zápas na střídačce, ale ve 28. minutě nahradil zraněného Darcyho Kuempera a přispěl 18 zákroky k výhře 8:6. V brance zůstal i v dalším utkání a připsal si první čisté konto v letošním play-off a druhé v kariéře NHL. Poprvé neinkasoval ve vyřazovací části před dvěma lety proti Dallasu.

"Tak trochu jsem předpokládal po minulém zápase, že budu chytat, ale dozvěděl jsem se to až včera. Cítil jsem mírnou nervozitu. Někde v hlavě máte, že jde o hodně důležitý zápas. Od prvních sekund jsem věděl, že se můžu spolehnout na spoluhráče a že mi pomůžou. To mě uklidnilo a soustředil jsem se jen na svůj výkon," uvedl Francouz, který v pátek slaví 32. narozeniny.

Navázal na legendárního gólmana Patricka Roye, který byl dosud jediným v historii Avalanche s vychytanou nulou v konferenčním finále. V závěrečných sekundách si mohl vychutnat odměnu od fanoušků, kteří mohutně skandovali jeho přezdívku Frankie. "Byl to týmový výkon. Určitě by bylo lepší, kdyby křičeli: Do toho Avs!" řekl Francouz.

Nejvíce se zapotil v úvodní třetině, v níž zastavil 12 střel a vyznamenal se při dvou šancích Jesseho Puljujärviho. "Celý večer byl vždy na správném místě a spousta zákroků vypadala v jeho podání jednoduše," chválil Francouze trenér Colorada Jared Bednar. Neřekl ale, zda bude český gólman chytat i příště. "Uvidíme. Vyhodnotíme si zápas, promluvíme si s Darcym i Frankiem a rozhodneme se," konstatoval kouč.

Skóre se měnilo poprvé po teči Artturiho Lehkonena a za 15 sekund zvýšil Josh Manson tvrdou střelou zpoza pravého kruhu k bližší tyči. Povedenou pasáž Colorada završil Mikko Rantanen z přečíslení dva na jednoho. U všech tří branek, které padly během dvou minut a čtyř sekund, asistoval Nazem Kadri. Výhru zpečetil v 56. minutě z přesilové hry Nathan MacKinnon.

"Určitě je povzbuzující, že jsme si dokázali, že umíme nejen útočit, ale i bránit," těšilo Kadriho, který byl původně označen jako autor prvního gólu, než se prokázala Lehkonenova teč.

Coloradu se podařilo ubránit elitní řadu Edmontonu Connor McDavid, Leon Draisaitl a Evander Kane, která v tomto play-off nasbírala už 74 bodů (28+46).

"Mají dobré hráče i obránce. Nevytvořili jsme si moc šancí z přečíslení jako obvykle. Musíme zlepšit napadání a celkově hru v útočném pásmu. Musíme zjistit, jak jim hru znepříjemnit a donutit je k chybám," řekl McDavid. "První třetina byla opravdu dobrá, ale ten krátký úsek ve druhé nás srazil a vzal nám vítr z plachet. Nedokázali jsme na to zareagovat," doplnil kouč Edmontonu Jay Woodcroft.