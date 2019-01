Gól a asistence. Zacha pomohl New Jersey zdolat Crosbyho

Útočník Pavel Zacha pomohl v pondělním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře New Jersey 6:3 na ledě Pittsburghu a stal se třetí hvězdou zápasu. Brněnský rodák skóroval poprvé v novém kalendářním roce, v předchozích deseti startech zaznamenal tři asistence.

New Jersey potvrdilo, že se mu v této sezoně proti Pittsburghu daří a porazilo ho i potřetí. "Proti nim vždycky předvedeme nejlepší zápas," řekl gólman Keith Kinkaid, který zlikvidoval 37 střel. "Každý vypadal svěže a všichni po hřišti létali. Hráli jsme i dobře v obraně, solidní byly naše speciální formace," dodal.

Klíčový náskok si Devils vypracovali už v rozmezí 14. až 24. minuty, když odskočili na 3:0. Třetí gól připravil v oslabení Zacha. Na útočné modré čáře vypíchl puk Jevgeniji Malkinovi a jednou rukou ho přihrál přesně na hůl Briana Boylea, který pohodlně skóroval.

Pittsburgh při vlastní přesilové hře inkasoval v sezoně už pojedenácté, což je nejvíce ze všech týmů v lize. "Máme na ně opravdu dobré hráče, musí být ale zodpovědnější v obraně a vzájemně si pomáhat, když dojde k chybě a hrozí nám nebezpečí," podotkl trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Druhý bod si Zacha připsal v 54. minutě, když v přesilové hře zvýšil z pravého kruhu střelou bez přípravy na 6:2. Jednadvacetiletý útočník tím potrestal faul Derricka Brassarda, který narazil na hrazení Sami Vatanena. Za nešetrný zákrok byl vyloučen na pět minut plus do konce utkání. "Spravilo to pár stehů nad okem. Bude v pořádku," upřesnil trenér New Jersey John Hynes zranění jeho svěřence.

New Jersey vyhrálo venku teprve pošesté (z 26 zápasů), v Pittsburghu ale uspěl v obou duelech. "Pokaždé nás přehráli. Více dřeli, zasloužili si to. Je mrzuté, že to musím říct," štvalo lídra Pittsburghu Sidneyho Crosbyho. Na druhé straně se blýskl Travis Zajac čtyřmi body (1+3).

Philadelphia porazila na svém ledě Winnipeg 3:1 a poprvé v sezoně vyhrála čtyři utkání v řadě. Strůjcem úspěchu byl dvacetiletý brankář Carter Hart, neboť kryl 31 střel. Jakub Voráček ani Radko Gudas nebodovali.

První gól padl v polovině zápasu, když se z dorážky prosadil domácí Phil Varone. Winnipeg vyrovnal tečí Jacka Roslovice. Stejný způsobem ještě v závěru druhé třetiny strhl Travis Konecny vedení opět na stranu Philadelphie a výhru pečetil v 57. minutě James van Riemsdyk.

"Většinu zápasu jsme je přehrávali, ale jejich gólman měl svůj den. Předvedl hodně klíčových zásahů, hlavně v první třetině. To je dostalo do zápasu a ve třetí třetině jim skvělými zákroky zase pomohl udržet vedení. Má formu," řekl brankář Winnipegu Laurent Brossoit na adresu Harta, který v soutěži debutoval před měsícem a půl.

"Poprvé jsem byl šíleně nervózní, ale pak jsem si uvědomil, že mantinely i hřiště je všude stejné. Jen jdu a chytám," uvedl Hart. "Myslím si, že neví, co je to panika. Když je vám dvacet a máte takový klid a sebevědomí, je to působivé," ocenil spoluhráče kapitán Claude Giroux.

Philadelphia přesto ztrácí ve Východní konferenci na poslední postupové místo, které drží Pittsburgh, dvanáct bodů. "Potřebovali bychom pořádnou sérii výher," uvedl generální manažer Flyers Chuck Fletcher. Předpokládá se, že před uzávěrkou přestupů (25. února) se odhodlá k hráčským výměnám. Podle Fletcherova vyjádření to hrozí každému kromě Girouxe.