Gólman Rittich se těší na restart sezony. S Calgary ho čeká Winnipeg

Český hokejový brankář David Rittich z Calgary se může těšit na pokračování přerušené sezony NHL a souboj o postup do play off s Winnipegem. Informace o tom, že se má v zámoří pokračovat, měl prý s předstihem, ale detaily se dozvěděl až po úterním prohlášení komisionáře soutěže Garyho Bettmana. Podle Ritticha ale stále zůstává i pro 24 týmů pokračujících v sezoně hodně nezodpovězených otázek.

"My jsme v týmu informace o tom, že se sezona bude dohrávat, měli už delší dobu. To bylo víceméně jasné. Záleželo jen na tom, v jakém formátu a jak to bude," řekl Rittich v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Pandemie koronaviru přerušila základní část NHL 12. března v době, kdy jednotlivým celkům zbývalo sehrát 11 až 14 zápasů. Plán na dohrání soutěže alespoň formou vyřazovacích bojů obsahuje kvalifikaci pro týmy z 5. až 12. místa konferencí a následné šestnáctičlenné play off. Pro sedmičku celků - Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose - ročník skončil.

"Nevím, jestli je to úplně fér vůči některým týmům, že se tam nedostaly a jiné ano. Ale to už prostě tak vymysleli a my s tím nic neuděláme. Uvidíme, co a jak bude teď následovat," uvedl sedmadvacetiletý Rittich. Přesné termíny startu kempů ještě nejsou dané. "Z klubu zatím žádné informace nemáme, protože zbývá ještě strašně moc otázek na zodpovězení. Hlavně to létaní. A co rodiny? Ještě se to řeší a uvidíme, co z toho bude."

Rittich se v přerušeném období udržoval v tréninkovém rytmu podle dostupných možností a žádnou velkou změnu v přípravě zatím nechystá. "Já jsem se připravoval už předtím, kdyby se to mělo rozjet. Jsem v takové fázi letní přípravy na novou sezonu, i když samozřejmě nová nebude. Nic moc měnit nemusím, říkal to i sám trenér, s kterým jsme se bavili," podotkl odchovanec Jihlavy.

Se spoluhráči, trenéry i manažery klubu je v kontaktu prostřednictvím videochatu. Parťákům v týmu podle něj v současnosti jde také hlavně o odpovědi na to, jak bude vše s obnovením ročníku vypadat. "Jak jsem říkal, je strašně moc otázek, na které nám musí dát někdo odpověď. Jde převážně o rodiny, kde budeme hrát, kdy se máme hlásit, jak to bude probíhat. Je to ještě v takové rané fázi a uvidíme, co bude následovat," podotkl Rittich.

Winnipeg Rittichovi nevadí

Jistotu mají Flames v tom, že se mohou chystat na sérii na tři vítězné zápasy s Winnipegem. Ten skončil podle průměru bodů v Západní konferenci devátý, hned za Calgary. "Mně osobně Winnipeg nevadí. Je to samozřejmě kvalitní tým jako každý z NHL. Mají dvě výborné pětky, které umí dát gól, takže to nebude nic lehkého," prohlásil Rittich.

Při zápasech se budou muset hráči podle něj vyrovnat hlavně s tím, že se bude hrát na neutrální půdě bez diváků. Hostitelská města pro Východní a Západní konferenci, z kterých se bude vybírat, jsou Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis (St. Paul), Pittsburgh, Toronto a Vancouver.

"Je samozřejmě škoda, že play off nemůžeme hrát na svých stadionech a bude se to hrát na nějaké neutrální půdě, protože jak pro nás, tak ve Winnipegu by byla skvělá atmosféra. To je jediný takový černý puntík," dodal Rittich.