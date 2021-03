Góly Faksy a Noska k výhrám nevedly, Zacha a Palát asistovali

Hokejistům Dallasu nestačil gól Radka Faksy a podlehli doma v nedělním utkání NHL Nashvillu 3:4 po samostatných nájezdech. Skóroval i Tomáš Nosek, který dal jedinou branku Vegas při prohře 1:3 na ledě Los Angeles. Pavel Zacha asistoval u vítězné trefy New Jersey, které vyhrálo v Pittsburghu 2:1 v prodloužení. Ondřej Palát podpořil přihrávkou výhru Tampy Bay 5:3 nad Floridou.

Faksa zvýšil v 11. minutě tečí už na 2:0 a připsal si čtvrtý gól v sezoně. Český útočník ale v polovině utkání odstoupil, protože se zranil za stavu 2:1 při blokování střely v oslabení. Pokaždé schytal ránu od obránce Mattiase Ekholma od modré čáry - první ho trefila do pravého boku, druhá do levé holeně, načež se svalil na led. Rychle se ale zvedl a okamžitě zamířil do kabiny.

Dallas přišel ve třetí části ještě o Joela Kivirantu a dohrával s deseti útočníky. "Bojovali jsme a nechci se vymlouvat, ale samozřejmě byly ty ztráty znát," uvedl útočník Ty Dellandrea, jenž ve 34. minutě vrátil Stars dvoubrankové vedení. Nashville ještě ve druhé třetině snížil a v 55. minutě vyrovnal Eeli Tolvanen, který si poprvé v NHL připsal v utkání tři body (1+2). O výhře Predators rozhodl v páté sérii Calle Järnkrok.

"Je to zklamání, že jsme ztratili bod," řekl kouč Dallasu Rick Bowness. "Vedli jsme o dvě branky a v prodloužení jsme měli větší šance. Hráli jsme ale dlouho jen na deset útočníků a kluci si zaslouží pochvalu, jak se s tou zátěží vyrovnali. Nechali na ledě všechno," dodal.

Nosek bodoval ve třetím utkání za sebou (1+3). V 57. minutě vyzrál na Calvina Petersona, který byl se 41 zákroky hlavním hrdinou zápasu. Český útočník ho připravil o nulu hezkou individuální akcí, při níž převzal puk na útočné modré čáře, přebruslil na levé straně obránce a snížil na 1:2. Jakékoli naděje Vegas na prodloužení série pěti výher vzal už za 55 sekund Jeff Carter, který uspěl v sólovém úniku s bekhendovou kličkou a přidal třetí gól Los Angeles.

Kings si vypracovali klíčový náskok na začátku druhé třetiny dvěma góly během 51 sekund. Hosté při první brance neuspěli s trenérskou výzvou, za což dostali dvouminutový trest, a v oslabení inkasovali.

"Patřila jim celá druhá třetina. Vyhrávali osobní souboje, byli hladovější. Ani my trenéři jsme tomu nepomohli. Špatně jsme se rozhodli vzít si výzvu a stálo nás to gól. Ve třetí třetině jsme měli šance, ale nestačilo to," řekl kouč Vegas Peter DeBoer, který při absencích povýšil Noska ze čtvrté do třetí řady.

Zacha byl ve druhé třetině blízko gólu za stavu 1:1, ale jeho střelu v oslabení zastavila horní tyčka. Český útočník se zapsal do statistik až v prodloužení. Přihrávkou uvolnil na levé straně rozjetého Jespera Bratta, který objel branku a zasunul puk u levé tyče.

"Gólman měl dobře všechna místa pokrytá a nechtěl jsem střílet jen tak ze špatného úhlu. Napadlo mě, že by ale v pozici, v jaké byl, mohl mít problém se přemístit, a tak jsem obkroužil branku. V tom jsem viděl svou šanci. Měl jsem štěstí," komentoval rozhodující akci Bratt. Zacha si tím připsal osmnáctý bod v sezoně (7+11) a je nejproduktivnějším hráčem týmu.

Tampa Bay zvýšila svůj náskok v čele soutěže na rozdíl čtyř bodů před Washingtonem, New York Islanders a Floridou, kterou udolala až v závěru. Vítězný gól dal v 51. minutě v přesilové hře za stavu 3:3 Tyler Johnson.

Výhru mohl zpečetit při power play trefou do prázdné branky Palát, ale v útočném pásmu přihrál nesobecky Braydenu Pointovi. Rodák z Frýdku-Místku vede produktivitu českých hráčů s 28 body (11+17) před Davidem Pastrňákem z Bostonu (14+12).