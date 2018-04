Hattrick a tři asistence. Pastrňák překonal dokonce i Gretzkyho

Hokejový útočník David Pastrňák si podmanil druhý zápas 1. kola play off NHL, ve kterém hattrickem a třemi přihrávkami řídil výhru Bostonu 7:3 nad Torontem. Havířovský rodák se stal v necelých 22 letech nejmladším hráčem v historii soutěže a 19. celkově, který nasbíral v utkání vyřazovací části šest bodů. Rekord sebral Waynu Gretzkému. Pastrňák je i v čele produktivity soutěže a vyrovnal rekord Phila Esposita, který si v úvodních dvou zápasech play off NHL v roce 1969 také připsal devět bodů.

"Hraju se skvělými hráči ve skvělém týmu. Naše řada (Pastrňák-Bergeron-Marchand) také nastupuje ve stejném složení už nějakou chvíli, rozumíme si a daří se nám. Hrajeme skvěle," uvedl Pastrňák. "V každém zápase chceme být lepší. Nemyslíme na soupeře nebo na to, co by se mohlo stát. Jen chceme hrát rychle a vydat ze sebe to nejlepší," vysvětlil.

Pastrňák vyrovnal český rekord v play off, který držel od 22. dubna 2006 Patrik Eliáš. Třebíčský rodák si tehdy připsal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence při výhře New Jersey 6:1 nad New York Rangers. V základní části je českým maximem výkon Jaromíra Jágra, který dvakrát posbíral sedm bodů. Shodné bilance tří branek a čtyři přihrávek dosáhl v dresu Pittsburghu (výhra 9:3 nad New York Islanders) a Washingtonu (výhra 12:2 nad Floridou).

"Šest bodů a hattrick v zápase play off. To je něco mimořádného," prohlásil trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Spousta lidí v Bostonu už ví, jak dobrý je. Teď to začínají poznávat i ostatní lidé v zemi," doplnil Patrice Bergeron, který si připsal čtyři asistence stejně jako Brad Marchand.

"Víme, že je úžasným hráčem. Dokazuje to celou sezonu. Zlepšuje se, pracuje na své hře. Pro mě ale není nejpůsobivější, jak je v posledních zápasech produktivní, ale to, jakým způsobem hraje," podotkl Marchand. Více než šest bodů zaznamenali ve vyřazovací části NHL pouze tři hráči. O rekord se dělí osmibodoví Mario Lemieux (5+3) a Patrick Sundström (3+5), Gretzky zaznamenal třikrát sedm bodů.

Pastrňák vyrovnal svou bilanci gólu a dvou asistencí z předchozího zápasu už v první třetině, po které Boston vedl 4:0. Český útočník otevřel skóre, když před brankou zpracoval neposedný kotouč a bekhendem překonal Frederika Andersena. Gólmana Toronta vyhnal z branky po jeho přihrávce Kevan Miller, jehož nahození z rohu kluziště si srazil do vlastní sítě Nikita Zajcev. Vzápětí přidal čtvrtý zásah Rick Nash, který dorazil Pastrňákovou střelu.

Ve spolupráci se svým krajanem skóroval i David Krejčí. Zkušený útočník, který před sedmi lety vyhrál jako první Čech kanadské bodování play off NHL, zachytil na červené čáře nepřesnou rozehrávku a rozjel rychlý protiútok, na jehož konci tečoval Pastrňákovou střelu zpoza levého kruhu a zvýšil na 5:1.

Pastrňák ve třetí třetině znovu ukázal přehled a šikovnost v zakončení. Nejdříve vyjel od zadního mantinelu před branku a nikým neatakován upravil skóre na 6:2. Poslední slovo měl v předposlední minutě, když si před brankou prohodil puk mezi bruslemi a bekhendovou střelou přehodil ležícího Curtise McElhinneyho.

"V obou zápasech nás přehráli. Zasloužíme si trochu kritiky. Dobrou zprávou ale je, že příběh ještě není uzavřený. Další kapitola přijde v pondělí a my se budeme snažit její děj zdramatizovat," uvedl obránce Toronta Ron Hainsey. Jeho spoluhráč Roman Polák byl jedním ze dvou hráčů týmu, který skončil ve statistice +/- v plusu (+1).

Na šestém místě produktivity play off je Ondřej Palát (1+3). Rodák z Frýdku-Místku se v sobotu podílel asistencí na výhře Tampy Bay 5:3 nad New Jersey, po které klub z Floridy vede stejně jako Boston v sérii 2:0. Stoprocentně zužitkoval výhodu domácího prostředí i Nashville, který ve druhém duelu udolal Colorado 5:4.

San Jose uspělo i podruhé na ledě Anaheimu, tentokrát 3:2. Vítězný gól vstřelil Tomáš Hertl, který korunoval český večer povedenou individuální akcí. Rozjetý odchovanec pražské Slavie převzal uprostřed hřiště puk, v souboji jeden na jednoho se vyhnul Brandonu Montourovi a bekhendovou střelou zvýšil v úvodu druhé třetiny náskok hostů na 3:1.