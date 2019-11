Hertl hvězdou zápasu, Francouz dovedl Colorado k výhře.

Útočník Tomáš Hertl přispěl v NHL vyrovnávacím gólem k vítězství San Jose 2:1 po nájezdech nad Nashvillem a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Druhou hvězdou byl v sobotním programu zvolen brankář Pavel Francouz, který předvedl 39 zákroků a dovedl Colorado k výhře 4:2 nad Columbusem. Filip Chlapík premiérovým gólem v sezoně pomohl Ottawě porazit Carolinu 4:1. Dominik Kubalík, který se minule nevešel do sestavy, vstřelil jednu branku Chicaga při prohře v Pittsburgu 2:3 po nájezdech.

Hertl, který je nejproduktivnějším hráčem San Jose (7+11), vyrovnal ve 46. minutě z dorážky. Odchovanec pražské Slavie mohl ještě v základní hrací době rozhodnout. Po přihrávce Radima Šimka od zadního mantinelu se ocitl sám před brankou, ale těsně minul. Utkání mohl ukončit i ve třetí sérii penaltového rozstřelu, jenže neuspěl. Nájezdy rozhodl až v sedmém kole Timo Meier, který se v rozstřelu prosadil jako jediný.

"Byl to náš nejlepší výkon v sezoně, navíc proti opravdu dobrému týmu. Každý další zápas musíme hrát stejně, celých šedesát minut bylo skvělých. Zasloužili jsme si dva body," prohlásil Hertl, který v posledních třech zápasech nasbíral šest bodů (3+3). Český útočník byl s pěti pokusy nejpilnějším střelcem a jeho výkon vyzdvihl i trenér San Jose Peter DeBoer. "Hrál excelentně," podotkl.

Francouz je při zranění Philippa Grubauera dočasnou jedničkou a obě branky pustil v úvodní třetině, po kterých Columbus vedl 1:0 a 2:1. Poprvé českého gólmana překonal v přesilové hře Emil Bemström, k němuž se odrazila zblokovaná střela a puk poslal do odkryté branky. Ve druhém případě nestihl Francouz zkrotit lapačkou ránu Zacha Werenského z levého kruhu a puk skončil těsně za brankovou čárou.

"Nezasloužili jsme si, abychom prohrávali. Spoluhráčům musím krýt záda a připadal jsem si, že jsem jejich dlužníkem. Ve druhé třetině hráli kluci skvěle, dali dva góly a ve třetí pokračovali. Závěr jsme měli silný," řekl Francouz, který od gólu na 1:2 kryl všech 23 střel. Jeho výkon předčil pouze Cale Makar, který dvěma góly otočil na 3:2. Pojistku přidal v 58. minutě Nazem Kadri.

Chlapík otevřel skóre v polovině třetiny a v sedmnácté minutě zvýšili během pouhých čtyř sekund Vladislav Naměstnikov a Jean-Gabriel Pageau. Stalo se teprve podesáté v historii NHL, že by jeden tým skóroval dvakrát v rozmezí čtyř sekund a méně.

Carolina, jejíž brankář Petr Mrázek zůstal na střídačce, v polovině utkání snížila trefou Andreje Svečnikova. Ottawu v závěru uklidnil čtvrtým gólem Brady Tkachuk. Útočník poražených Martin Nečas, který v předchozích čtyřech zápasech bodoval (1+3), vyšel naprázdno.

"Ukazujeme, že můžeme porážet nejlepší týmy v NHL. To nám dodává sebevědomí. Každý je taky hladový, každý chce vyhrávat, každý chce hrát. Je to teď zábava," řekl Chlapík, který byl před dvěma týdny povolán z farmy do hlavního týmu. Od té doby vyhrála Ottawa ve čtyřech z pěti zápasů a odlepila se z posledního místa NHL.

Trenér Chicaga Jeremy Colliton před pár dny o Kubalíkovi prohlásil, že trochu polevil, a jeho kritika zabrala. Plzeňský rodák si připsal čtvrtý zásah v sezoně, poté co z přečíslení tří na jednoho otevřel po přihrávce Brandona Saada skóre. "Myslím si, že jsem odpověděl nejlépe, jak jsem mohl. Snažil jsem se vytáhnout a jsem opravdu rád, že jsem dal gól. Ještě šťastnější bych ale byl, kdybychom vyhráli," řekl Kubalík.

Kubalíka si trenéři zavolali k sobě na pohovor. "Měli jsme krátkou poradu. Na videu mi ukazovali, co jsem předtím dělal a od čeho jsem v posledních zápasech upustil. Rozumím tomu. Samozřejmě chcete vždy hrát správně a chcete plnit, co po vás trenéři chtějí. Snažil jsem se proto, abych byl na zápas připravený, a byl jsem nadšený, že opět můžu hrát," přiznal Kubalík. "Zareagoval skvěle. Podal výkon, na kterém může stavět," podotkl kouč Colliton.

Chicago po trefě Kubalíka vzápětí zvýšilo, ale Pittsburgh vyrovnal a obrat dokonal v nájezdech. "Byl to naprosto vyrovnaný zápas, rozhodly ho nájezdy, ve kterých jsme se prosadili jednou a oni dvakrát," dodal Kubalík. Pittsburgh otočil zápas i bez Sidneyho Crosbyho, který se zranil ve třetí třetině při blokování střely. Jeho stav by měl klub upřesnit v pondělí.

David Rittich mohl být prvním gólmanem, který v této sezoně vychytal deset výher. Český brankář ale s Calgary podlehl St. Louis 2:3 v prodloužení. Kanadský klub smazal v závěrečných deseti minutách dvougólové manko, ale David Perron rozhodl v přesilové hře o vítězství obhájce Stanleyova poháru. Rittich nemohl ani za první dva góly. Úvodní padl z dorážky, druhý po střele bez přípravy z mezikruží.

"Hráli jsme dobře, ale udělali jsme několik zbytečných chyb. To se stává. Musíme je odstranit, protože jsme kvůli nim ztratili několik zápasů a pořád je opakujeme. Musíme hrát chytřeji," řekl Rittich, který si připsal 25 zákroků.

Washington při výhře 5:2 nad Vegas dobře začal a po šesti minutách vedl 2:0. U obou branek asistoval Jakub Vrána - už po 58 sekundách udeřil z úniku Jevgenij Kuzněcov a po přihrávce českého útočníka se prosadil z mezikruží Tom Wilson. Vegas v dalším průběhu dvakrát snížilo na rozdíl jedné branky, ale v závěru zpečetil Nicklas Bäckström dvěma trefami šestou výhru domácích za sebou.