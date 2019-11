Hráče nazval negrem, jiné tloukl. Teď se Peters za chyby omluvil

Hokejový trenér Bill Peters se omluvil za urážky, jejichž terčem byl před deseti lety jeho tehdejší svěřenec Akim Aliu. Hráč nigerijského původu obvinil čtyřiapadesátiletého kouče Calgary z rasismu.

Trenér, jenž získal s Kanadou titul mistra světa v letech 2015 a 2016 i triumf na Světovém poháru, se omluvil v dopise, který adresoval vedení Flames. Kanadský klub ho poskytl zámořským médiím.

"Přijměte, prosím, tuto upřímnou omluvu za urážlivá slova, která jsem použil před deseti lety. Vím, že moje komentáře vyvolaly hněv a zklamání. A já chápu proč. I když šlo o ojedinělý incident, kterého jsem okamžitě litoval, přijímám plnou zodpovědnost za to, co jsem řekl," napsal Peters v dopise generálnímu manažerovi Bradu Trelivingovi.

Třicetiletý Aliu začátkem týdne na sociální síti napsal, že Peters ho v jeho nováčkovské sezoně opakovaně označil za negra, protože se mu nelíbila hudba, kterou si pouštěl. Hráč, jenž si v NHL před lety připsal sedm startů právě za Calgary, se potkal s Petersem v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks.

Omluvil se, nebo ne?

Aliu se s Petersem rozchází v popisu toho, co po incidentu následovalo. "Okamžitě jsem se vrátil do šatny, abych se týmu omluvil," uvedl Peters. Aliu však tvrdí, že se tehdy žádné omluvy nedočkal. "Lituji toho od chvíle, co se to stalo. A nyní se omlouvám také všem, kterých se má slova negativně dotkla," napsal Peters.

Flames případ vyšetřují, stejně jako vedení NHL. Peters ve středu nekoučoval zápas v Buffalu, kde místo něho dovedl Calgary k vítězství 3:2 v prodloužení asistent Geoff Ward.

"Jsem si vědom toho, že pro takové urážky neexistuje žádná omluva. Nebylo to určeno nikomu konkrétnímu a nechtěl jsem tím nikoho znevážit. Ale na tom nezáleží - bylo to bolestné a ponižující. A mně je to opravdu moc líto. Přijímám následky svého chování," doplnil Peters.

"Byly to těžké tři dny pro nás všechny, ale snažíme se být otevření, jak to jen jde," řekl manažer Treliving po utkání v Buffalu. "Rozhodně se nesnažíme natahovat čas, naopak chceme to mít uzavřené co nejdříve. Je to vážná věc s velmi vážným tématem a my si chceme být jistí, že k tomu budeme mít všechny informace. Uděláme vše, abychom to vyhodnotili správně," prohlásil.

Česká stopa

Na Petersovo chování si v úterý stěžoval i český obránce Michal Jordán, který uvedl, že ho kouč během společného působení v Carolině napadl. Během zápasu ho prý kopnul do zad, jiného hráče zase uhodil do hlavy. Jordánova slova potvrdil tehdejší Petersův asistent Rod Brind'Amour. "Zcela jistě se to stalo," řekl současný hlavní kouč Hurricanes.

Brind'Amour dobře chápe, proč se hráči ozvali s tak velkým časovým odstupem a nikoliv v začátcích své profesionální kariéry. "Myslím, že se bojí mluvit. Ale to asi každý, kdo má nad sebou trenéra a manažera. Rozdíly v té struktuře moci jsou velké. V současné době je ale pozice hráčů o dost silnější a oni si to uvědomují. Je důležité, že se časy v tomto ohledu změnily," prohlásil bývalý vynikající útočník.