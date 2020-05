Jakub Voráček: Hrát bez diváků je nesmysl, peníze bohužel hrají prim

Hokejový útočník Jakub Voráček není příznivcem snahy dohrát za každou cenu sezonu NHL, kterou přerušila pandemie koronaviru. Dlouholetá opora Philadelphie chápe ekonomickou stránku věci, nelíbí se mu ale, když peníze stojí nad vším ostatním. Připomněl v této souvislosti, že nejlepší hokejová liga světa se v minulosti dokázala během relativně krátké doby vypořádat hned se třemi výlukami.

"Myslím, že by se nemělo dohrávat za každou cenu. Možná devadesát procent hráčů řekne navenek, že se to musí dohrát, ale myslím, že někteří tím třeba lžou sami sobě. Když se bude dohrávat za normálních běžných okolností, tak fajn, dohrajeme třináct zápasů s plnými halami, diváci určitě přijdou, když to bude povolené. To by dávalo smysl. Ale neutrální místo bez diváků? To je podle mého blbost, nemělo by to šťávu," prohlásil Voráček v rozhovoru s ČTK a deníkem Blesk u příležitosti charitativního golfového turnaje v Berouně.

Pro možné dokončení sezony pracuje vedení NHL s řadou scénářů, podle zpráv z posledních týdnů se ale jeví jako nejreálnější možnost dohrát ji centralizovaným způsobem na dvou až čtyřech stadionech, kde by bylo soustředěno více týmů, ale bez fanoušků.

"Máme tu nemoc, na kterou umírají lidé po celém světě. Sice je to třeba médii malinko nafouknuté, ale pořád je to nebezpečné. Za posledních skoro třicet let byly v NHL tři stávky; jedna sebrala celou sezonu, dvě pak polovinu. A to nikomu nevadilo, že se nehrálo. A najednou při světové pandemii se musí i přes vše, co se děje, dohrát za každou cenu. Hlava mi to nebere," přiznal Voráček.

Na prvním místě jsou finance, ne sport, míní Voráček

I nadále se ale drží názoru, že okolnosti nedovolí sezonu dohrát. "Sice by majitelé i hráči ztratili hodně peněz, ale jsme určitá skupina lidí, kteří by to oproti jiným lidem na světě mohli v pohodě přežít. Hokej se posouvá do sféry, kdy je to vyloženě jen o penězích. Ty jsou samozřejmě důležité, ale dnes jsou ty finance na prvním místě, než aby tam byl ten sport jako takový a ta radost z něj. Je to zkrátka byznys," řekl Voráček.

"Situace okolo koronaviru je v Americe špatná a chvíli potrvá, než si to sedne. Kluby i hokejisté v NHL jsou ale v takové pozici, že by sport měl zůstat na prvním místě. Já jsem ale malý pán a vím houby, co bude. Můžu jen říct svůj názor a čekat, jaké dostanu pokyny," dodal s tím, že zatím žádné zásadní neočekává. "Mám zapnutý jen český telefon a americký vypnutý, takže o ničem nevím," smál se Voráček.

Možná i proto nevěděl, že NHL již odložila zápasy v Evropě během příští sezony NHL, a to včetně duelu mezi hokejisty Bostonu a Nashvillu v Praze. "Velká škoda pro kluky, Krejča (David Krejčí) s Pastou (David Pastrňák) se moc těšili... Ale tady to vidíte - ruší se zápasy NHL po Evropě, které měly být v říjnu. A oni chtějí dohrávat ještě tuhle sezonu. Moc mi to nejde dohromady," podotkl Voráček.

Jako čím dál prozíravější se ukazuje jeho rozhodnutí odletět ze zámoří domů ihned, jakmile to bylo možné. "Věděl jsem, že až to přijde do Ameriky, bude to tam daleko horší. Taky se to potvrdilo. Jsem rád, že jsem odjel," přitakal třicetiletý kladenský rodák.

Díky nečekanému volnu dohání resty hlavně vůči rodině. "V té sezoně toho volna zase tolik není. Hraješ tři zápasy ve čtyřech dnech, z toho dva sice třeba doma, ale přes ten den je skoro nevidíš. Pak jedeš na trip na deset dní. Takže když nejsem zrovna na golfu, snažím se trávit hodně času s rodinou. A v tomhle ohledu mi to zatím vyhovuje," netajil Voráček.

Voráček: Pravidelné tréninky? To zatím ne

"Nejdřív jsme byli sice zavření doma, ale pak jsme s Markétou a Matějem odjeli na Moravu, kde jsme mohli být aspoň venku na zahradě. Bylo docela hezky, takže jsme trávili čas na vzduchu," pochvaloval si Voráček, jehož druhý syn Matěj se narodil během loňského mistrovství světa v Bratislavě a 16. května mu bude rok.

"Hrozně to uteklo. Už začal chodit, máme plné ruce práce. S hokejkou ale ještě neběhá. Já nikdy nebyl takový, abych dítě ve dvou letech stavěl na brusle a nutil jej do sportu. Myslím, že si najde cestu sám a já mu pak pomůžu. Hlavně, ať je zdravý a spokojený," přál si Voráček.

Po sportovní stránce byl jeho hlavní náplní v poslední době právě golf. "Jenže většinou jezdím na kárce, takže ani tam pohybu moc není," smál se Voráček. "Byl jsem taky na tenisu, ale pravidelně tréninky, to zatím ne. Podle mého se ale určitě nezačne do července, takže když teď začnu, těch sedm týdnů bude tak akorát. A že nejsem tlustej? To dělají ty vlasy s fousama. Když se takhle oholím, všichni mi říkají, jak jsem krásně zhubnul," vysvětlil Voráček.

Golfu se s oblibou věnuje už zhruba devět let. "Začal jsem hodně hrát s Jirkou Hudlerem, když jsem jezdíval do Montrealu. Postupně se to na sebe nabalovalo. Když pak začneš trefovat ty rány, je to čím dál jednodušší. A momentální forma? Dobrá. Obírám o prachy Ondru Pavelce, což je vždy fajn," hlásil s úsměvem. "Máme partičku pár lidí, s nimiž chodím pravidelně. A je to strašně dobrý relax, užívám si to," doplnil Voráček.