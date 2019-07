Jednička draftu míří do Jersey, Dzingel posílí Carolinu

Jednička letošního draftu NHL Jack Hughes podepsal s New Jersey tříletou nováčkovskou smlouvu, která mu zaručuje maximální možný příjem 925 tisíc dolarů ročně. Osmnáctiletý americký centr se dočkal kontraktu jen den poté, co se New York Rangers upsal druhý nejvýše umístěný hráč posledního výběru hokejových talentů Fin Kaapo Kakko.

Hughes, který se stal jedničkou draftu jako osmý Američan v historii, má za sebou náročnou sezonu. Za výběr USA do 18 let nasbíral v 50 zápasech 112 bodů za 34 branek a 78 asistencí.

Na dubnovém mistrovství světa osmnáctek, kde získal bronz, vyhrál s 20 body (9+11) ze sedmi utkání produktivitu. Předtím na přelomu roku přispěl k zisku stříbra na šampionátu dvacítek čtyřmi asistencemi ve čtyřech zápasech. Na květnovém seniorském mistrovství světa na Slovensku si připsal v sedmi duelech tři přihrávky.

Vzestup útočníka

Hokejový útočník Ryan Dzingel podepsal jako nechráněný volný hráč dvouletou smlouvu s Carolinou na 6,75 milionu dolarů. Sedmadvacetiletý Američan hrál v NHL naposledy za Columbus, kam zamířil na konci února z Ottawy. Dzingelovi skončil dvouletý kontrakt na 3,6 milionu dolarů.

Dzingel má za sebou bodově nejlepší sezonu v kariéře. V 78 zápasech si připsal 56 bodů za 26 branek a 30 asistencí. V play off vstřelil v devíti duelech jeden gól.

Ottawa jej draftovala v roce 2011 v sedmém kole na 204. místě. V NHL sehrál za Senators a Blue Jackets celkem 268 utkání a zaznamenal 138 bodů za 66 branek a 72 asistencí. Ve 24 utkáních bojů o Stanleyův pohár skóroval třikrát a přidal jednu asistenci.